Ізраїль завдав ударів по авіабазах у Сирії

Ізраїль завдав серії авіаударів по об'єктах на півдні Сирії. Зокрема були атаковані склади боєприпасів і авіабази.
Головні тези:
- Ізраїль вдарив по авіабазах у Сирії, зокрема на півдні країни та поблизу Дамаска.
- Серед цілей ударів були склади боєприпасів та авіабази, внаслідок чого поширюються фотографії з місць ударів.
- Повстанці раніше оголосили визволення міста Дамаска від тирана Башара аль-Асада, що може вплинути на геополітичну ситуацію в регіоні.
- Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Аль-Джазірі готовий сприяти передачі влади тимчасовому уряду з опозиції.
- Західні ЗМІ повідомляють про можливий вилsn диктатора Башара Асада з Дамаска на російському літаку.
Ізраїль вдарив по авіабазах у Сирії
За інформацією місцевих джерел, удари ізраїльської авіації були здійснені в районах провінцій Дараа і Сувейда, що розташовані неподалік ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, неподалік Дамаска.
Серед основних цілей ударів були:
склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах у Сувейді,
кілька об’єктів у провінції Дараа,
авіабаза Меззе поблизу столиці Сирії.
Офіційні представники Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки що не коментували ці події. Водночас у соцмережах поширюються фотографії, на яких видно стовпи диму в місцях ударів.
#شام #عاجل :: غارات جوية اسرائيلية تستهدف عدة مواقع في الجنوب السوري وأيضا في مطار المزة العسكري، تستهدف بغالبها مستودعات للذخيرة والأسلحة. pic.twitter.com/KvZnksRQ5p— شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) December 8, 2024
Що цьому передувало
Трохи понад тиждень тому повстанці розпочали успішний наступ в Сирії проти режиму Башара Асада. Вже 8 грудня повстанці оголосили місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада.
Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.
Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.
Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.
У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.
Натомість за повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі. Натомість у російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії й виїхав з країни, заявивши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-