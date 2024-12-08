Ізраїль завдав ударів по авіабазах у Сирії
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Ізраїль завдав ударів по авіабазах у Сирії

Ізраїль завдав ударів по авіабазах у Сирії
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Джерело:  The Times of Israel

Ізраїль завдав серії авіаударів по об'єктах на півдні Сирії. Зокрема були атаковані склади боєприпасів і авіабази.

Головні тези:

  • Ізраїль вдарив по авіабазах у Сирії, зокрема на півдні країни та поблизу Дамаска.
  • Серед цілей ударів були склади боєприпасів та авіабази, внаслідок чого поширюються фотографії з місць ударів.
  • Повстанці раніше оголосили визволення міста Дамаска від тирана Башара аль-Асада, що може вплинути на геополітичну ситуацію в регіоні.
  • Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Аль-Джазірі готовий сприяти передачі влади тимчасовому уряду з опозиції.
  • Західні ЗМІ повідомляють про можливий вилsn диктатора Башара Асада з Дамаска на російському літаку.

Ізраїль вдарив по авіабазах у Сирії

За інформацією місцевих джерел, удари ізраїльської авіації були здійснені в районах провінцій Дараа і Сувейда, що розташовані неподалік ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, неподалік Дамаска.

Серед основних цілей ударів були:

  • склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах у Сувейді,

  • кілька об’єктів у провінції Дараа,

  • авіабаза Меззе поблизу столиці Сирії.

Офіційні представники Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки що не коментували ці події. Водночас у соцмережах поширюються фотографії, на яких видно стовпи диму в місцях ударів.

Що цьому передувало

Трохи понад тиждень тому повстанці розпочали успішний наступ в Сирії проти режиму Башара Асада. Вже 8 грудня повстанці оголосили місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада.

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.

Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна, — заявили повстанці.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.

У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.

Натомість за повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі. Натомість у російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії й виїхав з країни, заявивши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом.

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