Ізраїль завдав ударів по авіабазах у Сирії

Ізраїль завдав серії авіаударів по об'єктах на півдні Сирії. Зокрема були атаковані склади боєприпасів і авіабази.

Ізраїль вдарив по авіабазах у Сирії

За інформацією місцевих джерел, удари ізраїльської авіації були здійснені в районах провінцій Дараа і Сувейда, що розташовані неподалік ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, неподалік Дамаска.

Серед основних цілей ударів були:

склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах у Сувейді,

кілька об’єктів у провінції Дараа,

авіабаза Меззе поблизу столиці Сирії.

Офіційні представники Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки що не коментували ці події. Водночас у соцмережах поширюються фотографії, на яких видно стовпи диму в місцях ударів.

#شام #عاجل :: غارات جوية اسرائيلية تستهدف عدة مواقع في الجنوب السوري وأيضا في مطار المزة العسكري، تستهدف بغالبها مستودعات للذخيرة والأسلحة. pic.twitter.com/KvZnksRQ5p — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) December 8, 2024

Що цьому передувало

Трохи понад тиждень тому повстанці розпочали успішний наступ в Сирії проти режиму Башара Асада. Вже 8 грудня повстанці оголосили місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада.

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.

Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна, — заявили повстанці. Поширити

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.

У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.