Ізраїль розгоргнув свої війська у буферній зоні на кордоні з Сирією

Ізраїльські війська зайняли позиції у буферній зоні та на кількох інших ділянках кордону з Сирією. Це сталося після того, як сирійські повстанці увійшли до Дамаска.
Головні тези:
- Ізраїль розгорнув війська на кордоні з Сирією відповідно до заяви на забезпечення безпеки громадян та мешканців Голанських висот.
- Сирійські повстанці увійшли до Дамаска, оголосивши місто вільним від тирана Башара аль-Асада.
- Радість та святкування на вулицях Дамаска та готовність Мохаммеда аль-Джалалі передати владу тимчасовому уряду з опозиції.
- Повстанці оголосили про звільнення в'язнів з в'язниці Седная, де раніше було повішено близько 13 тисяч людей за даними Amnesty International.
- Інформація про виліт диктатора Асада на російському літаку та можливу авіакатастрофу залишається на рівні надприсягомі відомостями.
Ізраїль підтвердив введення військ у буферну зону на кордоні з Сирією
Армія оборони Ізраїлю зазначила, що такі дії спрямовані на забезпечення безпеки ізраїльських громадян та мешканців Голанських висот.
Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск
Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.
Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.
Жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
pic.twitter.com/yKT5ORlv7x
Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.
У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.
Натомість за повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі.
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