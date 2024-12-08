Ізраїль розгоргнув свої війська у буферній зоні на кордоні з Сирією

Ізраїльські війська зайняли позиції у буферній зоні та на кількох інших ділянках кордону з Сирією. Це сталося після того, як сирійські повстанці увійшли до Дамаска.

Ізраїль підтвердив введення військ у буферну зону на кордоні з Сирією

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що такі дії спрямовані на забезпечення безпеки ізраїльських громадян та мешканців Голанських висот.

Ми підкреслюємо, що ЦАХАЛ не втручається у внутрішні справи Сирії. Однак армія продовжуватиме вживати необхідних заходів для підтримання безпеки в буферній зоні, а також для захисту Ізраїлю та його цивільного населення, — йдеться у заяві. Поширити

Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск

Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанці 8 грудня. Поширити

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.

Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна, — заявили повстанці. Поширити

Жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.

У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.

Натомість за повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі.