Израиль развернул свои войска в буферной зоне на границе с Сирией

Израильские войска заняли позиции в буферной зоне и нескольких других участках границы с Сирией. Это произошло после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск.
Главные тезисы
- Израиль развернул войска на границе с Сирией в соответствии с заявлением на обеспечение безопасности граждан и жителей Голанских высот.
- Сирийские повстанцы вошли в Дамаск, объявив город свободным от тирана Башара аль-Асада.
- Радость и празднование на улицах Дамаска и готовность Мохаммеда аль-Джалали передать власть временному правительству из оппозиции.
- Повстанцы объявили об освобождении заключенных из тюрьмы Седная, где ранее было повешено около 13 тысяч человек по данным Amnesty International.
- Информация о вылете диктатора Асада на российском самолете и возможной авиакатастрофе остается на уровне сверхприсяжных сведений.
Израиль подтвердил ввод войск в буферную зону на границе с Сирией
Армия обороны Израиля отметила, что такие действия направлены на обеспечение безопасности граждан Израиля и жителей Голанских высот.
Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск
Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.
Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.
Жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
pic.twitter.com/yKT5ORlv7x
Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.
В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Политик подчеркнул, что правительство открыто к диалогу с оппозицией и готово передать ему функции переходного правительства.
По сообщениям западных СМИ, диктатор Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.
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