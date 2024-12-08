Израиль развернул свои войска в буферной зоне на границе с Сирией
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль развернул свои войска в буферной зоне на границе с Сирией

ЦАХАЛ
Израиль развернул свои войска в буферной зоне на границе с Сирией
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Израильские войска заняли позиции в буферной зоне и нескольких других участках границы с Сирией. Это произошло после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск.

Главные тезисы

  • Израиль развернул войска на границе с Сирией в соответствии с заявлением на обеспечение безопасности граждан и жителей Голанских высот.
  • Сирийские повстанцы вошли в Дамаск, объявив город свободным от тирана Башара аль-Асада.
  • Радость и празднование на улицах Дамаска и готовность Мохаммеда аль-Джалали передать власть временному правительству из оппозиции.
  • Повстанцы объявили об освобождении заключенных из тюрьмы Седная, где ранее было повешено около 13 тысяч человек по данным Amnesty International.
  • Информация о вылете диктатора Асада на российском самолете и возможной авиакатастрофе остается на уровне сверхприсяжных сведений.

Израиль подтвердил ввод войск в буферную зону на границе с Сирией

Армия обороны Израиля отметила, что такие действия направлены на обеспечение безопасности граждан Израиля и жителей Голанских высот.

Мы подчеркиваем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние дела Сирии. Однако армия будет продолжать принимать необходимые меры для обеспечения безопасности в буферной зоне, а также для защиты Израиля и его гражданского населения, — говорится в заявлении.

Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск

Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанцы 8 декабря.

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.

Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников, освобождении их от оков и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна, — заявили повстанцы.

Жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Политик подчеркнул, что правительство открыто к диалогу с оппозицией и готово передать ему функции переходного правительства.

По сообщениям западных СМИ, диктатор Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.

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