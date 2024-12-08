Израиль развернул свои войска в буферной зоне на границе с Сирией

Израильские войска заняли позиции в буферной зоне и нескольких других участках границы с Сирией. Это произошло после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск.

Израиль подтвердил ввод войск в буферную зону на границе с Сирией

Армия обороны Израиля отметила, что такие действия направлены на обеспечение безопасности граждан Израиля и жителей Голанских высот.

Мы подчеркиваем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние дела Сирии. Однако армия будет продолжать принимать необходимые меры для обеспечения безопасности в буферной зоне, а также для защиты Израиля и его гражданского населения, — говорится в заявлении. Поделиться

Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск

Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанцы 8 декабря. Поделиться

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.

Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников, освобождении их от оков и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна, — заявили повстанцы. Поделиться

Жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Политик подчеркнул, что правительство открыто к диалогу с оппозицией и готово передать ему функции переходного правительства.

По сообщениям западных СМИ, диктатор Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.