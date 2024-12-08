Україна звернулася з пропозицією до Сирії на тлі падіння режиму Асада

Міністерство закордонних справ України офіційно заявило про готовність відновити відносин з Сирією у майбутньому.
Головні тези:
- Київ підтримує ідею відновлення відносин зі Сирією після падіння режиму Башара Асада.
- Ключовою метою для України є повернення безпеки у регіон та захист людей від насильства в Сирії.
- У ГУР розповіли деталі втечі росіян після повалення диктатури Асада.
Україна готова до співпраці з вільною Сирією
На останні гучні події в країні відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга.
Як вважає український дипломат, станом на сьогодні ключова мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.
Окрім того, вкрай важливо зробити все можливе для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.
Росіяни уже тікають з Сирії
Згідно з даними українських розвідників, блискавичне повалення режиму Башара Асада закінчилося ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.
ГУР звертає увагу на те, що у столиці Сирії, Дамаску, під контроль повстанців перейшла резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
Окрім того, вдалося дізнатися, що російські загарбники рятують із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі.
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