Україна звернулася з пропозицією до Сирії на тлі падіння режиму Асада
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна звернулася з пропозицією до Сирії на тлі падіння режиму Асада

Андрій Сибіга
Сибіга

Міністерство закордонних справ України офіційно заявило про готовність відновити відносин з Сирією у майбутньому.

Головні тези:

  • Київ підтримує ідею відновлення відносин зі Сирією після падіння режиму Башара Асада.
  • Ключовою метою для України є повернення безпеки у регіон та захист людей від насильства в Сирії.
  • У ГУР розповіли деталі втечі росіян після повалення диктатури Асада.

Україна готова до співпраці з вільною Сирією

На останні гучні події в країні відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга.

Асад (Башар Асад, сирійський диктатор — ред.) пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Як вважає український дипломат, станом на сьогодні ключова мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

Окрім того, вкрай важливо зробити все можливе для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу, — наголосив Андрій Сибіга.

Росіяни уже тікають з Сирії

Згідно з даними українських розвідників, блискавичне повалення режиму Башара Асада закінчилося ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.

ГУР звертає увагу на те, що у столиці Сирії, Дамаску, під контроль повстанців перейшла резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.

Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Окрім того, вдалося дізнатися, що російські загарбники рятують із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі.

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