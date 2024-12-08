Україна звернулася з пропозицією до Сирії на тлі падіння режиму Асада

Міністерство закордонних справ України офіційно заявило про готовність відновити відносин з Сирією у майбутньому.

Україна готова до співпраці з вільною Сирією

На останні гучні події в країні відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга.

Асад (Башар Асад, сирійський диктатор — ред.) пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Як вважає український дипломат, станом на сьогодні ключова мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

Окрім того, вкрай важливо зробити все можливе для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу, — наголосив Андрій Сибіга. Поширити

Росіяни уже тікають з Сирії

Згідно з даними українських розвідників, блискавичне повалення режиму Башара Асада закінчилося ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.

ГУР звертає увагу на те, що у столиці Сирії, Дамаску, під контроль повстанців перейшла резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.

Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку. Поширити

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/