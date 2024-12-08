Литва повідомила хорошу новину для України на тлі подій у Сирії
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Литва повідомила хорошу новину для України на тлі подій у Сирії

Габріелюс Ландсбергіс
Джерело:  online.ua

Очільник литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс заявив, що повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада вказує на те, що Україна може розгромити Росію.

Головні тези:

  • З'явилася реакція Габріелюса Ландсбергіса та Каї Каллас на ситуацію в Сирії.
  • Глава МЗС Литви закликав світ більше не боятися Росію.
  • Влада Чехії висміяла Башара Асада та Володимира Путіна.

У Литві вважають, що Росію можна перемогти

Як вважає Ландсбергіс, новини із Сирії підтверджують тезу про те, що країну-агресорку можна подолати.

Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві — Захід достатньо сильний, щоб перемогти.

Габріелюс Ландсбергіс

Габріелюс Ландсбергіс

Глава МЗС Литви

На цьому тлі дипломат закликав міжнародну спільноту не боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос.

Варто зазначити, що очільниця естонської дипломатії Кая Каллас також відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії.

Вона наголосила, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

Я перебуваю в тісному контакті з міністрами з регіону. Процес відновлення Сирії буде довгим і складним, і всі сторони повинні бути готові до конструктивної взаємодії, — написала глава дипломатії Європейського Союзу.

Чехія висміяла Асада та Путіна

Прем’єр Чехії Петр Фіала звертає увагу на те, що ставка сирійського диктатора Башара Асада на нелегітимного президента РФ Володимира Путіна провалилася.

За його словами, офіційна Прага уважно стежить за ситуацією в Сирії.

Очевидно, що ставка Асада на Росію в підсумку не виправдала себе. Побажаємо Сирії стабільності та свободи, а не хаосу чи правління терористів, — наголосив Фіала.

Окрім того, він закликав чеських громадян покинути країну.

Якщо хтось із чеських громадян на місці потребує допомоги, він може звернутися до посольства Чехії або Міністерства закордонних справ, — додав прем’єр Чехії.

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