Очільник литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс заявив, що повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада вказує на те, що Україна може розгромити Росію.

У Литві вважають, що Росію можна перемогти

Як вважає Ландсбергіс, новини із Сирії підтверджують тезу про те, що країну-агресорку можна подолати.

Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві — Захід достатньо сильний, щоб перемогти. Габріелюс Ландсбергіс Глава МЗС Литви

На цьому тлі дипломат закликав міжнародну спільноту не боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос.

The Syrian example shows that Russia can be kicked out and will go home. The Baltics were right – the West is strong enough to win. We don't need to fear "the Bear" in Ukraine or anywhere else he is causing chaos. pic.twitter.com/r9jFusAjqi — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 8, 2024

Варто зазначити, що очільниця естонської дипломатії Кая Каллас також відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії.

Вона наголосила, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

Я перебуваю в тісному контакті з міністрами з регіону. Процес відновлення Сирії буде довгим і складним, і всі сторони повинні бути готові до конструктивної взаємодії, — написала глава дипломатії Європейського Союзу. Поширити

Чехія висміяла Асада та Путіна

Прем’єр Чехії Петр Фіала звертає увагу на те, що ставка сирійського диктатора Башара Асада на нелегітимного президента РФ Володимира Путіна провалилася.

За його словами, офіційна Прага уважно стежить за ситуацією в Сирії.

Очевидно, що ставка Асада на Росію в підсумку не виправдала себе. Побажаємо Сирії стабільності та свободи, а не хаосу чи правління терористів, — наголосив Фіала. Поширити

Окрім того, він закликав чеських громадян покинути країну.