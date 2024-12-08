Падіння режиму Асада — з'явилася перша реакція Байдена

Американський лідер Джо Байден назвав історичні події у Сирії, де повстанці повалили режим диктатора Башара Асада, фундаментальним актом справедливості для сирійського народу, однак й моментом ризику та невизначеності.
Головні тези:
- Байден закликає до співпраці з усіма зацікавленими сторонами для становлення незалежної Сирії.
- Асад втік до Москви, де отримав політичний притулок від російського диктатора Путіна.
Як Байден коментує події у Сирії
На переконання американського лідера, просто зараз настав момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії.
Тепер він отримав шанс побудувати краще майбутнє “для своєї гордої країни".
Очільник Білого дому також пообіцяв, що Штати працюватимуть з союзниками та зацікавленими сторонами в Сирії, а також з усіма сирійськими групами, щоб забезпечити перехід до незалежної і суверенної Сирії з новою конституцією і новим урядом.
За його словами, США зроблять все можливе, що забезпечити стабільність на сході Сирії, захищаючи персонал від будь-яких загроз, а місія проти ІДІЛ буде продовжуватися.
Куди втік Асад після втрати влади
Сирійський диктатор Башар Асад із членами своєї родини втік до Москви.
Режим Володимира Путіна надав їм політичний притулок, пишуть російські пропагандисти з посиланням на свої анонімні джерела.
Що важливо розуміти, раніше ширилися чутки про те, що літак Іл-76Т сирійського диктатора Башара Асада, який 8 грудня покинув Дамаск, не лише зник з радарів, а й розбився.
Згідно з даними Головного управління розвідки України, російський диктатор Володимир Путін вирішив врятувати свого посіпаку Башара Асада і його оточення після повалення режиму останнього у Сирії.
Для цього Росія поширила фейки про авіатрощу, в якій нібито загинув експрезидент Сирії.
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