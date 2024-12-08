Падіння режиму Асада — з'явилася перша реакція Байдена

Американський лідер Джо Байден назвав історичні події у Сирії, де повстанці повалили режим диктатора Башара Асада, фундаментальним актом справедливості для сирійського народу, однак й моментом ризику та невизначеності.

Як Байден коментує події у Сирії

Нарешті режим Асада впав. Цей режим знущався, катував і вбив буквально сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму є фундаментальним актом справедливості. Джо Байден Президент США

На переконання американського лідера, просто зараз настав момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії.

Тепер він отримав шанс побудувати краще майбутнє “для своєї гордої країни".

Очільник Білого дому також пообіцяв, що Штати працюватимуть з союзниками та зацікавленими сторонами в Сирії, а також з усіма сирійськими групами, щоб забезпечити перехід до незалежної і суверенної Сирії з новою конституцією і новим урядом.

Ми підтримаємо сусідів Сирії, включаючи Йорданію, Ліван, Ірак та Ізраїль, якщо будь-яка загроза виникне з боку Сирії протягом цього перехідного періоду, — наголосив Джо Байден. Поширити

За його словами, США зроблять все можливе, що забезпечити стабільність на сході Сирії, захищаючи персонал від будь-яких загроз, а місія проти ІДІЛ буде продовжуватися.

Куди втік Асад після втрати влади

Сирійський диктатор Башар Асад із членами своєї родини втік до Москви.

Режим Володимира Путіна надав їм політичний притулок, пишуть російські пропагандисти з посиланням на свої анонімні джерела.

Що важливо розуміти, раніше ширилися чутки про те, що літак Іл-76Т сирійського диктатора Башара Асада, який 8 грудня покинув Дамаск, не лише зник з радарів, а й розбився.

Згідно з даними Головного управління розвідки України, російський диктатор Володимир Путін вирішив врятувати свого посіпаку Башара Асада і його оточення після повалення режиму останнього у Сирії.

Для цього Росія поширила фейки про авіатрощу, в якій нібито загинув експрезидент Сирії.