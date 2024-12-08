Посольство США попереджає про зростання загрози в Україні через плани РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Посольство США попереджає про зростання загрози в Україні через плани РФ

ракета
Джерело:  Посольство США в Україні

8 грудня Посольство США в Україні офіційно попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Головні тези:

  • Американські дипломати закликали в жодному разі не ігнорувати повітряну тривогу та одразу прямувати в укриття.
  • Росія інколи попереджає США про свої плани щодо масштабних атак на Україну.

Загроза атак РФ знову посилилася

Американські дипломати закликали громадян США в Україні до "особливої обережності" на тлі "зростання загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України".

Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні, — йдеться в офіційній заяві дипустанови.

Як зазначають у посольстві, громадянам США вкрай важливо дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги.

Американські дипломати порадили знайти місця укриття заздалегідь, до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватись вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Чому це важливо

Як уже згадувалося раніше, посольство США закликало своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада.

Окрім того, дипустанова неочікувано для всіх перейшла на дистанційну роботу. Після цього ідентичні рішення ухвалили ще кілька європейських країн.

У МЗС України з огляду на це заявили про "інформаційне нагнітання" й нагадали, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців від початку повномасштабного вторгнення Росії.

21 листопада країна-агресорка Росія здійснила масштабну ракетну атаку на Дніпро.

Для цього вона застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Російський диктаторо Володимир Путін згодом заявив, що йдеться про ракету середньої дальності "Орєшнік".

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