Посольство США попереджає про зростання загрози в Україні через плани РФ

8 грудня Посольство США в Україні офіційно попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Загроза атак РФ знову посилилася

Американські дипломати закликали громадян США в Україні до "особливої обережності" на тлі "зростання загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України".

Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні, — йдеться в офіційній заяві дипустанови. Поширити

Як зазначають у посольстві, громадянам США вкрай важливо дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги.

Американські дипломати порадили знайти місця укриття заздалегідь, до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватись вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Чому це важливо

Як уже згадувалося раніше, посольство США закликало своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада.

Окрім того, дипустанова неочікувано для всіх перейшла на дистанційну роботу. Після цього ідентичні рішення ухвалили ще кілька європейських країн.

У МЗС України з огляду на це заявили про "інформаційне нагнітання" й нагадали, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців від початку повномасштабного вторгнення Росії.

21 листопада країна-агресорка Росія здійснила масштабну ракетну атаку на Дніпро.