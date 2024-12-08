Посольство США предупреждает о росте угрозы в Украине из-за планов РФ

8 декабря Посольство США в Украине официально предупредило о росте угроз от российских ракет и дронов, а также призвало в случае воздушной тревоги находиться в укрытии.
Главные тезисы
- Американские дипломаты призывали ни в коем случае не игнорировать воздушную тревогу и сразу направляться в укрытие.
- Россия иногда предупреждает США о своих планах касательно масштабных атак на Украину.
Угроза атак РФ снова усилилась
Американские дипломаты призвали граждан США в Украине к "особой осторожности" на фоне "роста угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины".
Как отмечают в посольстве, гражданам США крайне важно соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытия во время воздушной тревоги.
Американские дипломаты посоветовали найти места укрытия заранее, до объявления воздушной тревоги, а также следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Почему это важно
Как уже упоминалось ранее, посольство США призвало своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября.
Кроме того, дипучреждение неожиданно для всех перешло на дистанционную работу. После этого идентичные решения приняли еще несколько европейских стран.
В МИД Украины, учитывая это, заявили об "информационном нагнетании" и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев с начала полномасштабного вторжения России.
21 ноября страна-агрессорка Россия совершила масштабную ракетную атаку на Днепр.
Для этого она применила межконтинентальную баллистическую ракету. Российский диктатор Владимир Путин впоследствии заявил, что речь идет о ракете средней дальности "Орешник".
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