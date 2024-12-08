Посольство США предупреждает о росте угрозы в Украине из-за планов РФ

8 декабря Посольство США в Украине официально предупредило о росте угроз от российских ракет и дронов, а также призвало в случае воздушной тревоги находиться в укрытии.

Угроза атак РФ снова усилилась

Американские дипломаты призвали граждан США в Украине к "особой осторожности" на фоне "роста угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины".

Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне, — сказано в официальном заявлении дипучреждения. Поделиться

Как отмечают в посольстве, гражданам США крайне важно соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытия во время воздушной тревоги.

Американские дипломаты посоветовали найти места укрытия заранее, до объявления воздушной тревоги, а также следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Почему это важно

Как уже упоминалось ранее, посольство США призвало своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября.

Кроме того, дипучреждение неожиданно для всех перешло на дистанционную работу. После этого идентичные решения приняли еще несколько европейских стран.

В МИД Украины, учитывая это, заявили об "информационном нагнетании" и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев с начала полномасштабного вторжения России.

21 ноября страна-агрессорка Россия совершила масштабную ракетную атаку на Днепр.