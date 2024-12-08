Американский лидер Джо Байден назвал исторические события в Сирии, где повстанцы свергли режим диктатора Башара Асада, фундаментальным актом справедливости для сирийского народа, но и моментом риска и неопределенности.

Как Байден комментирует события в Сирии

Наконец режим Асада упал. Этот режим издевался, пытал и убил буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Падение режима является основополагающим актом справедливости. Джо Байден Президент США

По убеждению американского лидера, прямо сейчас настал момент исторической возможности для многострадального народа Сирии.

Теперь он получил шанс построить лучшее будущее "для своей гордой страны".

Глава Белого дома также пообещал, что Штаты будут работать с союзниками и заинтересованными сторонами в Сирии, а также со всеми сирийскими группами, чтобы обеспечить переход к независимой и суверенной Сирии с новой конституцией и новым правительством.

Мы поддержим соседей Сирии, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если любая угроза возникнет со стороны Сирии в течение этого переходного периода, подчеркнул Джо Байден. Поделиться

По его словам, США сделают все возможное, чтобы обеспечить стабильность на востоке Сирии, защищая персонал от любых угроз, а миссия против ИГИЛ будет продолжаться.

Куда сбежал Асад после потери власти

Сирийский диктатор Башар Асад с членами своей семьи сбежал в Москву.

Режим Владимира Путина предоставил им политическое убежище, пишут российские пропагандисты со ссылкой на свои анонимные источники.

Что важно понимать, ранее ходили слухи о том, что самолет Ил-76Т сирийского диктатора Башара Асада, 8 декабря покинувший Дамаск, не только исчез с радаров, но и разбился.

Согласно данным Главного управления разведки Украины, российский диктатор Владимир Путин решил спасти своего приспешника Башара Асада и его окружения после свержения режима последнего в Сирии.

Для этого Россия распространила фейки об авиакатастрофе, в которой якобы погиб экс-президент Сирии.