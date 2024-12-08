Падение режима Асада — появилась первая реакция Байдена

Американский лидер Джо Байден назвал исторические события в Сирии, где повстанцы свергли режим диктатора Башара Асада, фундаментальным актом справедливости для сирийского народа, но и моментом риска и неопределенности.
Главные тезисы
- Байден призывает к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами для становления независимой Сирии.
- Асад сбежал в Москву, где получил политическое убежище от российского диктатора Путина.
Как Байден комментирует события в Сирии
По убеждению американского лидера, прямо сейчас настал момент исторической возможности для многострадального народа Сирии.
Теперь он получил шанс построить лучшее будущее "для своей гордой страны".
Глава Белого дома также пообещал, что Штаты будут работать с союзниками и заинтересованными сторонами в Сирии, а также со всеми сирийскими группами, чтобы обеспечить переход к независимой и суверенной Сирии с новой конституцией и новым правительством.
По его словам, США сделают все возможное, чтобы обеспечить стабильность на востоке Сирии, защищая персонал от любых угроз, а миссия против ИГИЛ будет продолжаться.
Куда сбежал Асад после потери власти
Сирийский диктатор Башар Асад с членами своей семьи сбежал в Москву.
Режим Владимира Путина предоставил им политическое убежище, пишут российские пропагандисты со ссылкой на свои анонимные источники.
Что важно понимать, ранее ходили слухи о том, что самолет Ил-76Т сирийского диктатора Башара Асада, 8 декабря покинувший Дамаск, не только исчез с радаров, но и разбился.
Согласно данным Главного управления разведки Украины, российский диктатор Владимир Путин решил спасти своего приспешника Башара Асада и его окружения после свержения режима последнего в Сирии.
Для этого Россия распространила фейки об авиакатастрофе, в которой якобы погиб экс-президент Сирии.
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