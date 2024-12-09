Кремль не может найти новых союзников для защиты своих военных баз в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль не может найти новых союзников для защиты своих военных баз в Сирии

Кремль не может найти новых союзников для защиты своих военных баз в Сирии
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Источник:  online.ua

Пресссекретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль пытается установить контакт с теми, кто может защитить российские военные базы в Сирии. Для этого РФ обратилась в Турцию.

Главные тезисы

  • Кремль пытается установить контакт с возможными союзниками для защиты российских военных баз в Сирии.
  • Россия обратилась в Турцию с просьбой помочь организовать безопасный вывод своих войск из Сирии.
  • Есть информация, что российские военные выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии, что может свидетельствовать об опасности потери контроля в регионе.
  • Быстрое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии, что свидетельствует об обострении ситуации для Кремля.

Кремль в панике из-за своих военных баз в Сирии

Как отмечают росСМИ, Песков отметил, что пока рано говорить о дальнейшем сохранении военного присутствия России в Сирии. Этот вопрос, по его словам, будет обсуждаться с новыми властями страны.

Пока что преждевременно давать оценки. Все эти аспекты станут темой переговоров с пришедшими к власти в Сирии, — заявил Песков.

Согласно данным СМИ, Россия обратилась в Турцию с просьбой помочь организовать безопасный вывод своих военных из Сирии. Части российских войск планируют переместить в регионы, находящиеся под контролем Турции, а затем транспортировать в Россию воздушным путем.

По информации CNN Turk, Россия стремится сохранить контроль над базами в Тартусе и Хмеймими. Турецкую помощь она пригласила для вывода своих войск из других регионов Сирии.

Песков подтвердил, что Москва активно поддерживает диалог с Анкарой, а также с другими странами региона по ситуации в Сирии.

Мы проводим консультации с региональными партнерами. В Сирии сейчас сложный период нестабильности и важно сохранять открытые каналы связи. Мы будем анализировать ситуацию и координировать действия с другими странами региона, — добавил Песков.

Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии

По данным украинской разведки, скорейшее падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии.

После потери контроля над Дамаском и наступления оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российские военные вывели боевые корабли из базы в Тартусе, которую Асад передал Москве гарантией своей безопасности, — сообщают в ГУР.

В частности, 8 декабря из сирийского порта Тартус в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота.

Россия также производит опрокидывание остатков вооружений и техники военными самолетами с авиабазы в Хмеймими, — добавляют в разведке.

Напомним, 8 декабря сирийские повстанцы объявили об освобождении столицы Сирии в городе Дамаск. Диктатор Асад скрылся.

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