Кремль не может найти новых союзников для защиты своих военных баз в Сирии

Пресссекретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль пытается установить контакт с теми, кто может защитить российские военные базы в Сирии. Для этого РФ обратилась в Турцию.
Главные тезисы
- Кремль пытается установить контакт с возможными союзниками для защиты российских военных баз в Сирии.
- Россия обратилась в Турцию с просьбой помочь организовать безопасный вывод своих войск из Сирии.
- Есть информация, что российские военные выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии, что может свидетельствовать об опасности потери контроля в регионе.
- Быстрое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии, что свидетельствует об обострении ситуации для Кремля.
Кремль в панике из-за своих военных баз в Сирии
Как отмечают росСМИ, Песков отметил, что пока рано говорить о дальнейшем сохранении военного присутствия России в Сирии. Этот вопрос, по его словам, будет обсуждаться с новыми властями страны.
Согласно данным СМИ, Россия обратилась в Турцию с просьбой помочь организовать безопасный вывод своих военных из Сирии. Части российских войск планируют переместить в регионы, находящиеся под контролем Турции, а затем транспортировать в Россию воздушным путем.
По информации CNN Turk, Россия стремится сохранить контроль над базами в Тартусе и Хмеймими. Турецкую помощь она пригласила для вывода своих войск из других регионов Сирии.
Песков подтвердил, что Москва активно поддерживает диалог с Анкарой, а также с другими странами региона по ситуации в Сирии.
Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии
По данным украинской разведки, скорейшее падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии.
В частности, 8 декабря из сирийского порта Тартус в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота.
Напомним, 8 декабря сирийские повстанцы объявили об освобождении столицы Сирии в городе Дамаск. Диктатор Асад скрылся.
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