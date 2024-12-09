Остін попередив про небезпеку для всього світу на тлі подій в Сирії

Міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ) може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Остін спрогнозував активність ІДІЛ через події в Сирії

За його словами, повалення режиму в Сирії є несподіванкою для "цілого міжнародного товариства", однак ІДІЛ може скористатися цією ситуацією.

Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада. З погляду того, що сталося, звичайно, в міру того, як розвивається ситуація, існує ймовірність того, що такі угруповання в цьому регіоні, як ІДІЛ, можуть спробувати скористатися цією можливістю і відновити свій потенціал. Ллойд Остін Міністр оборони США

Він також згадав про удари США по цілях "Ісламської держави", уточнивши, що Вашингтон "усе ще оцінює результати", але очікує, що вони будуть "досить успішними".

Падіння режиму Асада у Сирії

Нещодавно у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.

Основною метою повстанців було повалення режиму Асада, а також "будівництво нової Сирії".

Днями сирійський диктатор Башар Асад вирішив передати владу, оскільки він за підтримки Росії та Ірану не зміг боротися із численними повстанцями. Тепер його місцезнаходження невідомо. Є версії, що він може знаходитися у Москві.