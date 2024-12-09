Остін попередив про небезпеку для всього світу на тлі подій в Сирії
Категорія
Світ
Дата публікації

Остін попередив про небезпеку для всього світу на тлі подій в Сирії

Остін
Джерело:  CNN

Міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ) може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Головні тези:

  • Попередження Ллойда Остіна: падіння режиму Асада може викликати активізацію ІДІЛ в Сирії та небезпеку для світу.
  • Лідер організації “Хайят Тахрір аш-Шам” може стати новим главою Сирії після захоплення Дамаска.
  • США проводять удари по цілях ІДІЛ та оцінюють їх результативність в контексті змін в Сирії.

Остін спрогнозував активність ІДІЛ через події в Сирії

За його словами, повалення режиму в Сирії є несподіванкою для "цілого міжнародного товариства", однак ІДІЛ може скористатися цією ситуацією.

Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада. З погляду того, що сталося, звичайно, в міру того, як розвивається ситуація, існує ймовірність того, що такі угруповання в цьому регіоні, як ІДІЛ, можуть спробувати скористатися цією можливістю і відновити свій потенціал.

Ллойд Остін

Ллойд Остін

Міністр оборони США

Він також згадав про удари США по цілях "Ісламської держави", уточнивши, що Вашингтон "усе ще оцінює результати", але очікує, що вони будуть "досить успішними".

Падіння режиму Асада у Сирії

Нещодавно у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.

Основною метою повстанців було повалення режиму Асада, а також "будівництво нової Сирії".

Днями сирійський диктатор Башар Асад вирішив передати владу, оскільки він за підтримки Росії та Ірану не зміг боротися із численними повстанцями. Тепер його місцезнаходження невідомо. Є версії, що він може знаходитися у Москві.

Столицю Сирії Дамаск взяла під контроль організація "Хаят Тахрір аш-Шам". Очікується, що її лідер Абу Мухаммад аль-Джулан може стати новим лідером Сирії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Це війна за майбутнє cвіту. Остін наголосив на важливості підтримки України
Володимир Зеленський
Остін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Байдена спрогнозували падіння режиму Асада в Сирії — коли саме
Асад
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска — Асад втік зі столиці
Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска — Асад втік зі столиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?