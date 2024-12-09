Остін попередив про небезпеку для всього світу на тлі подій в Сирії

Міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ) може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
Головні тези:
- Попередження Ллойда Остіна: падіння режиму Асада може викликати активізацію ІДІЛ в Сирії та небезпеку для світу.
- Лідер організації “Хайят Тахрір аш-Шам” може стати новим главою Сирії після захоплення Дамаска.
- США проводять удари по цілях ІДІЛ та оцінюють їх результативність в контексті змін в Сирії.
Остін спрогнозував активність ІДІЛ через події в Сирії
За його словами, повалення режиму в Сирії є несподіванкою для "цілого міжнародного товариства", однак ІДІЛ може скористатися цією ситуацією.
Він також згадав про удари США по цілях "Ісламської держави", уточнивши, що Вашингтон "усе ще оцінює результати", але очікує, що вони будуть "досить успішними".
Падіння режиму Асада у Сирії
Нещодавно у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.
Основною метою повстанців було повалення режиму Асада, а також "будівництво нової Сирії".
Днями сирійський диктатор Башар Асад вирішив передати владу, оскільки він за підтримки Росії та Ірану не зміг боротися із численними повстанцями. Тепер його місцезнаходження невідомо. Є версії, що він може знаходитися у Москві.
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