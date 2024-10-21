Це війна за майбутнє cвіту. Остін наголосив на важливості підтримки України
Категорія
Політика
Дата публікації

Це війна за майбутнє cвіту. Остін наголосив на важливості підтримки України

Володимир Зеленський
Остін

На кону війни України за свободу — майбутнє Європи, НАТО і безпека Сполучених Штатів, тому вони усвідомлюють ціну, яку доведеться заплатити у випадку капітуляції перед Росією.

Головні тези:

  • Війна в Україні має стратегічне значення для майбутнього Європи та безпеки НАТО.
  • Україна є фундаментом глобальної безпеки у XXI столітті.
  • США надають значну військову допомогу Україні та активно підтримують боротьбу проти російської агресії.
  • Спільні зусилля США та союзників спрямовані на забезпечення перемоги та миру для України.

Це війна за глобальну безпеку XXI сторіччя — Остін

Результати боротьби України за свободу допоможуть визначити траєкторію глобальної безпеки у ХХІ столітті. Майбутнє Європи на кону. Сила НАТО на кону. І безпека Америки під загрозою.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на виступі в Дипломатичній академії України в Києві.

Остін нагадав, що уряд США вжив термінових заходів, і з квітня 2022 року він 24 рази скликав Контактну групу з питань оборони України, в якій одна лише Німеччина надала військової допомоги на близько 31 млрд дол. А 13 країн формують ініціативу щодо збільшення промислового виробництва на потреби України.

Я з гордістю нагадую вам, що Сполучені Штати також виконують свою роль. З лютого 2022 року моя країна виділила Україні понад 58 млрд дол на безпекову допомогу. Ми поставили дві батареї Patriot і десятки інших систем ППО. Ми надали 24 ракетні системи HIMARS, тисячі броньованих машин і безпілотників, а також мільйони артилерійських снарядів та інших критичних боєприпасів.

Ллойд Остін

Ллойд Остін

Міністр оборони США

Міністр запевнив, що Америка та її союзники усвідомлюють, що «перед обличчям агресії ціна принципу завжди нижча за ціну капітуляції».

Зеленський зустрівся з Остіном у Києві

Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув із неанонсованим візитом до Києва, де, зокрема, оголосив про новий пакет військової допомоги на 400 млн дол.

Із Президентом Володимиром Зеленським глава Пентагону обговорив можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів.

Ми обговорили найважливіші оборонні пріоритети, зокрема можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів. Крім того, ми зосередилися на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони, — заявив Зеленський.

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