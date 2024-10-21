Це війна за майбутнє cвіту. Остін наголосив на важливості підтримки України

На кону війни України за свободу — майбутнє Європи, НАТО і безпека Сполучених Штатів, тому вони усвідомлюють ціну, яку доведеться заплатити у випадку капітуляції перед Росією.
Головні тези:
- Війна в Україні має стратегічне значення для майбутнього Європи та безпеки НАТО.
- Україна є фундаментом глобальної безпеки у XXI столітті.
- США надають значну військову допомогу Україні та активно підтримують боротьбу проти російської агресії.
- Спільні зусилля США та союзників спрямовані на забезпечення перемоги та миру для України.
Це війна за глобальну безпеку XXI сторіччя — Остін
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на виступі в Дипломатичній академії України в Києві.
Остін нагадав, що уряд США вжив термінових заходів, і з квітня 2022 року він 24 рази скликав Контактну групу з питань оборони України, в якій одна лише Німеччина надала військової допомоги на близько 31 млрд дол. А 13 країн формують ініціативу щодо збільшення промислового виробництва на потреби України.
Міністр запевнив, що Америка та її союзники усвідомлюють, що «перед обличчям агресії ціна принципу завжди нижча за ціну капітуляції».
Зеленський зустрівся з Остіном у Києві
Міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув із неанонсованим візитом до Києва, де, зокрема, оголосив про новий пакет військової допомоги на 400 млн дол.
Із Президентом Володимиром Зеленським глава Пентагону обговорив можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів.
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