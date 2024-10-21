Это война за будущее мира. Остин отметил важность поддержки Украины

На кону войны Украины за свободу — будущее Европы, НАТО и безопасность Соединенных Штатов, поэтому они отдают себе отчет в цене, которую придется заплатить в случае капитуляции перед Россией.
Главные тезисы
- Будущее Европы, безопасность НАТО и глобальная безопасность XXI века зависят от исхода борьбы Украины за свободу.
- США активно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя значительную военную помощь.
- Обсуждены приоритеты по укреплению обороноспособности Украины, включая возможности противовоздушной обороны и дальнобойного оружия.
Это война за глобальную безопасность XXI века - Остин
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Дипломатической академии Украины в Киеве.
Остин напомнил, что правительство США приняло срочные меры, и с апреля 2022 года оно 24 раза созвало Контактную группу по вопросам обороны Украины, в которой одна лишь Германия предоставила военную помощь на около 31 млрд дол. А 13 стран формируют инициативу по увеличению промышленного производства на нужды Украины.
Министр заверил, что Америка и ее союзники осознают, что «перед лицом агрессии цена принципа всегда ниже цены капитуляции».
Зеленский встретился с Остином в Киеве
Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где, в частности, объявил новый пакет военной помощи на 400 млн дол.
С Президентом Владимиром Зеленским глава Пентагона обсудил возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов.
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