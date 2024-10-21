Это война за будущее мира. Остин отметил важность поддержки Украины

На кону войны Украины за свободу — будущее Европы, НАТО и безопасность Соединенных Штатов, поэтому они отдают себе отчет в цене, которую придется заплатить в случае капитуляции перед Россией.

Это война за глобальную безопасность XXI века - Остин

Результаты борьбы Украины за свободу помогут определить траекторию глобальной безопасности в XXI веке. Будущее Европы на кону. Сила НАТО на кону. И безопасность Америки находится под угрозой. Поделиться

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Дипломатической академии Украины в Киеве.

Остин напомнил, что правительство США приняло срочные меры, и с апреля 2022 года оно 24 раза созвало Контактную группу по вопросам обороны Украины, в которой одна лишь Германия предоставила военную помощь на около 31 млрд дол. А 13 стран формируют инициативу по увеличению промышленного производства на нужды Украины.

Я с гордостью напоминаю вам, что Соединенные Штаты тоже выполняют свою роль. С февраля 2022 года моя страна выделила Украине более 58 млрд долл. на помощь безопасности. Мы поставили две батареи Patriot и десятки других систем ПВО. Мы предоставили 24 ракетных системы HIMARS, тысячи бронированных машин и беспилотников, а также миллионы артиллерийских снарядов и других критических боеприпасов. Ллойд Остин Министр обороны США

Министр заверил, что Америка и ее союзники осознают, что «перед лицом агрессии цена принципа всегда ниже цены капитуляции».

Зеленский встретился с Остином в Киеве

Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где, в частности, объявил новый пакет военной помощи на 400 млн дол.

С Президентом Владимиром Зеленским глава Пентагона обсудил возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов.