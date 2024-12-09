Остин предупредил об опасности для всего мира на фоне событий в Сирии

Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) может воспользоваться свержением режима диктатора Башара Асада в Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Главные тезисы
- Свержение режима диктатора Башара Асада в Сирии может спровоцировать активизацию террористической организации “Исламское государство”.
- Лидер организации “Хайят Тахрир аш-Шам” может возглавить Сирию после захвата Дамаска.
- США проводят удары по целям ИГИЛ, оценивая их результативность в контексте изменений в Сирии.
Остин спрогнозировал активность ИГИЛ из-за событий в Сирии
По его словам, свержение режима в Сирии является неожиданностью для "целого международного общества", однако ИГИЛ может воспользоваться этой ситуацией.
Он также упомянул об ударах США по целям "Исламского государства", уточнив, что Вашингтон "все еще оценивает результаты", но ожидает, что они будут "достаточно успешными".
Падение режима Асада в Сирии
Недавно в Сирии начались масштабные боевые столкновения между исламистскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.
Основной целью повстанцев было свержение режима Асада, а также "строительство новой Сирии".
На днях сирийский диктатор Башар Асад решил передать власть, поскольку при поддержке России и Ирана он не смог бороться с многочисленными повстанцами. Теперь его местонахождение неизвестно. Есть версии, что он может находиться в Москве.
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