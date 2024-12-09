Зеленський розкрив одну з причин падіння режиму Асада в Сирії

Режим президента Сирії Башара Асада впав, тому що майже 800 тис російських військ знаходяться на території України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.
Головні тези:
- Майже 800 тисяч російських військ на території України спричинили падіння режиму Асада в Сирії, вважає Зеленський.
- За словами Зеленського, сила та успіх України визначатимуть слабкість російської армії.
- Сирійські повстанці захопили Дамаск і звільнили столицю від президента Асада.
Росія не змогла б допомогти військами Асаду — Зеленський
Зеленський зазначив, що країни мають зрозуміти, що від сили України залежить, чи сильна армія в Росії. Він підкреслив, що в об'єднанні навколо України полягає загальний успіх світу.
Сирійські повстанці захопили Дамаск
Об’єднані сили сирійської опозиції 8 грудня вранці оголосили про звільнення столиці країни міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.
Він також звернувся до сирійських біженців та закликав їх повертатися до країни.
Для переміщених осіб у всьому світі — вільна Сирія чекає на вас.
Місцезнаходження Асада наразі не відоме, проте в численних повідомленнях ЗМІ стверджується, що він втік із країни до Ірану.