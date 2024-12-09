Зеленський розкрив одну з причин падіння режиму Асада в Сирії
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив одну з причин падіння режиму Асада в Сирії

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Режим президента Сирії Башара Асада впав, тому що майже 800 тис російських військ знаходяться на території України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Головні тези:

  • Майже 800 тисяч російських військ на території України спричинили падіння режиму Асада в Сирії, вважає Зеленський.
  • За словами Зеленського, сила та успіх України визначатимуть слабкість російської армії.
  • Сирійські повстанці захопили Дамаск і звільнили столицю від президента Асада.

Росія не змогла б допомогти військами Асаду — Зеленський

Чому нам потрібна допомога та впевненість наших партнерів? Тому що ми бачимо, що таке Україна і що таке війна в Україні. Ми бачимо, що режим Асада впав, бо реально потужних російських військ там немає. Давайте будемо чесними. Всі вони перекинуті до України, всі майже 800 000 російських військ знаходяться на території України. І це говорить про те, що армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу.

Зеленський зазначив, що країни мають зрозуміти, що від сили України залежить, чи сильна армія в Росії. Він підкреслив, що в об'єднанні навколо України полягає загальний успіх світу.

Якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і в багато різних країн.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Сирійські повстанці захопили Дамаск

Об’єднані сили сирійської опозиції 8 грудня вранці оголосили про звільнення столиці країни міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.

Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада, — написав у соцмережі командир бойового угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» Хасан Абдул-Гані.

Він також звернувся до сирійських біженців та закликав їх повертатися до країни.

Для переміщених осіб у всьому світі — вільна Сирія чекає на вас.

Місцезнаходження Асада наразі не відоме, проте в численних повідомленнях ЗМІ стверджується, що він втік із країни до Ірану.

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