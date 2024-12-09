Режим президента Сирии Башара Асада упал, потому что почти 800 тыс российских войск находятся на территории Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что падение режима Асада в Сирии связано с присутствием почти 800 тыс российских войск на территории Украины.
- Ослабленная армия России влияет на политическую и военную ситуацию не только в Украине, но и в других странах, включая Сирию.
- Поддержка Украины и ее партнеров играет ключевую роль в борьбе за международную стабильность, что проиллюстрировано падением режима Асада и освобождением Дамаска сирийскими повстанцами.
Россия не смогла бы помочь войскам Асада — Зеленский
Зеленский отметил, что страны должны понять, что от силы Украины зависит, сильна ли армия в России. Он подчеркнул, что в объединении вокруг Украины состоит всеобщий успех мира.
Сирийские повстанцы захватили Дамаск
Объединенные силы сирийской оппозиции 8 декабря утром объявили об освобождении столицы страны города Дамаск и бегстве президента Башара Асада из города.
Он также обратился к сирийским беженцам и призвал их возвращаться в страну.
Для перемещенных лиц во всем мире свободная Сирия ждет вас.
Местонахождение Асада пока не известно, однако в многочисленных сообщениях СМИ утверждается, что он бежал из страны в Иран.