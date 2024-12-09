Зеленский раскрыл одну из причин падения режима Асада в Сирии
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл одну из причин падения режима Асада в Сирии

Зеленский
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Источник:  Укринформ

Режим президента Сирии Башара Асада упал, потому что почти 800 тыс российских войск находятся на территории Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что падение режима Асада в Сирии связано с присутствием почти 800 тыс российских войск на территории Украины.
  • Ослабленная армия России влияет на политическую и военную ситуацию не только в Украине, но и в других странах, включая Сирию.
  • Поддержка Украины и ее партнеров играет ключевую роль в борьбе за международную стабильность, что проиллюстрировано падением режима Асада и освобождением Дамаска сирийскими повстанцами.

Россия не смогла бы помочь войскам Асада — Зеленский

Почему нам нужна помощь и уверенность наших партнеров? Потому что мы видим, что такое Украина и война в Украине. Мы видим, что режим Асада упал, потому что реально мощных российских войск там нет. Давайте будем честными. Все они переброшены в Украину, почти 800 000 российских войск находятся на территории Украины. И это говорит о том, что армия этой псевдоимперии сегодня сражается против украинского народа.

Зеленский отметил, что страны должны понять, что от силы Украины зависит, сильна ли армия в России. Он подчеркнул, что в объединении вокруг Украины состоит всеобщий успех мира.

Если упадет Украина, Путин вернется и в Сирию, и в Африку, и во многие страны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Сирийские повстанцы захватили Дамаск

Объединенные силы сирийской оппозиции 8 декабря утром объявили об освобождении столицы страны города Дамаск и бегстве президента Башара Асада из города.

Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада, — написал в соцсети командир боевой группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» Хасан Абдул-Гани.

Он также обратился к сирийским беженцам и призвал их возвращаться в страну.

Для перемещенных лиц во всем мире свободная Сирия ждет вас.

Местонахождение Асада пока не известно, однако в многочисленных сообщениях СМИ утверждается, что он бежал из страны в Иран.

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