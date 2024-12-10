Росія замало страждає. Президент Литви виступив з новою пропозицією

Лідер Литви Гітанас Науседа закликає офіційний Брюссель нарешті сформувати більш чітку політику щодо Росії, особливо санкційну, щоб зупинити її загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Президент Литви закликає Євросоюз посилити санкційну політику щодо Росії.
- Гітанас Науседа попереджає про необхідність чіткості у відносинах з країною-агресором і поділився стурбованістю через обхід санкцій Москвою.
- Втручання бізнесу у політику має негативні наслідки.
Науседа закликає посилити тиск на Росію
З заявою з цього приводу президент Литви виступи на Вільнюській конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
На його переконання, Європейський союз повинен мати чіткішу політику щодо Росії, проте це вкрай складно зробити без принципового підходу Заходу до економічних відносин з країною-агресором.
Політик також звернув увагу на те що обхід санкцій стає все більш важливим для інтересів західних компаній.
Санкційна політика проти РФ починає слабшати
За словами Науседи, він почав помічати, що у санкційній політиці проглядаються дуже специфічні інтереси західних компаній.
Науседа також додав, що наразі країна-агресорка Росія замало страждає через свою політику, як вважалося і очікувалося на початку війни.
Як відомо, тоді міжнародна спільнота та союзники України ще вірили в те, що санкції зупинять війну та диктатора Володимира Путіна.
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