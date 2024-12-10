Росія замало страждає. Президент Литви виступив з новою пропозицією
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія замало страждає. Президент Литви виступив з новою пропозицією

Науседа
Read in English
Джерело:  LRT

Лідер Литви Гітанас Науседа закликає офіційний Брюссель нарешті сформувати більш чітку політику щодо Росії, особливо санкційну, щоб зупинити її загарбницьку війну проти України.

Головні тези:

  • Президент Литви закликає Євросоюз посилити санкційну політику щодо Росії.
  • Гітанас Науседа попереджає про необхідність чіткості у відносинах з країною-агресором і поділився стурбованістю через обхід санкцій Москвою.
  • Втручання бізнесу у політику має негативні наслідки.

Науседа закликає посилити тиск на Росію

З заявою з цього приводу президент Литви виступи на Вільнюській конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

На його переконання, Європейський союз повинен мати чіткішу політику щодо Росії, проте це вкрай складно зробити без принципового підходу Заходу до економічних відносин з країною-агресором.

Мені дуже не подобається це політичне плавання, коли, з одного боку, ми запроваджуємо санкції, але, з іншого боку, ми самі робимо все більше винятків з цієї політики санкцій.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

Політик також звернув увагу на те що обхід санкцій стає все більш важливим для інтересів західних компаній.

Санкційна політика проти РФ починає слабшати

За словами Науседи, він почав помічати, що у санкційній політиці проглядаються дуже специфічні інтереси західних компаній.

Допоки бізнес має такий величезний вплив на політику, в ЄС не буде зовнішньої політики з цінностями та принципами, — попередив президент Литви.

Науседа також додав, що наразі країна-агресорка Росія замало страждає через свою політику, як вважалося і очікувалося на початку війни.

Як відомо, тоді міжнародна спільнота та союзники України ще вірили в те, що санкції зупинять війну та диктатора Володимира Путіна.

Я бачу, що з плином часу напруження санкцій стає все слабшим і слабшим, а винятки і обхід санкцій стають все сильнішими і сильнішими.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Друг Путіна довів до банкрутства один з найбільших заводів у Росії
Ще один важливий для Путіна завод збанкрутіє
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ задіяла караван літаків для масштабного відступу з Сирії
ГУР
РФ задіяла караван літаків для масштабного відступу з Сирії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За яких умов Україна може отримати ракети Taurus — відповідь кандидата у канцлери ФРН
За яких умов Україна може отримати ракети Taurus — відповідь кандидата у канцлери ФРН

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?