Росія замало страждає. Президент Литви виступив з новою пропозицією

Лідер Литви Гітанас Науседа закликає офіційний Брюссель нарешті сформувати більш чітку політику щодо Росії, особливо санкційну, щоб зупинити її загарбницьку війну проти України.

Науседа закликає посилити тиск на Росію

З заявою з цього приводу президент Литви виступи на Вільнюській конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

На його переконання, Європейський союз повинен мати чіткішу політику щодо Росії, проте це вкрай складно зробити без принципового підходу Заходу до економічних відносин з країною-агресором.

Мені дуже не подобається це політичне плавання, коли, з одного боку, ми запроваджуємо санкції, але, з іншого боку, ми самі робимо все більше винятків з цієї політики санкцій. Гітанас Науседа Президент Литви

Політик також звернув увагу на те що обхід санкцій стає все більш важливим для інтересів західних компаній.

Санкційна політика проти РФ починає слабшати

За словами Науседи, він почав помічати, що у санкційній політиці проглядаються дуже специфічні інтереси західних компаній.

Допоки бізнес має такий величезний вплив на політику, в ЄС не буде зовнішньої політики з цінностями та принципами, — попередив президент Литви. Поширити

Науседа також додав, що наразі країна-агресорка Росія замало страждає через свою політику, як вважалося і очікувалося на початку війни.

Як відомо, тоді міжнародна спільнота та союзники України ще вірили в те, що санкції зупинять війну та диктатора Володимира Путіна.