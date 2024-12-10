За яких умов Україна може отримати ракети Taurus — відповідь кандидата у канцлери ФРН

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus залежатиме від консультацій зі США та європейськими союзниками.
Головні тези:
- Рішення про передачу Україні ракет Taurus залежить від консультацій зі США та європейськими союзниками.
- Фрідріх Мерц наголосив на необхідності координації з американськими та європейськими партнерами перед наданням озброєння.
- Тривалість навчання українських військових для роботи з ракетами Taurus становить щонайменше чотири місяці.
- Кандидат у канцлери ФРН підтримує надання Україні далекобійної зброї для досягнення військових цілей.
Від чого залежить передача Україні далекобійних ракет Taurus
Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц наголосив, що не ухвалюватиме рішення щодо передачі озброєння Україні самостійно. Він зазначив, що такий крок потребує координації з американськими та європейськими партнерами.
Також він зауважив, що навчання українських військових для роботи з ракетами Taurus триватиме щонайменше чотири місяці.
Саме в цей період, за його словами, у США має розпочатися новий президентський термін Дональда Трампа.
Водночас Мерц висловив сумнів, що Taurus здатні суттєво змінити хід бойових дій в Україні.
Мерц виступає за надання Україні далекобійної зброї
Про це він заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським.
За його словами, наразі у Німеччині тривають дискусії щодо подальшої військової підтримки України, щоб якомога швидше завершити війну.
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