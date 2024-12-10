За яких умов Україна може отримати ракети Taurus — відповідь кандидата у канцлери ФРН

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus залежатиме від консультацій зі США та європейськими союзниками.

Від чого залежить передача Україні далекобійних ракет Taurus

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц наголосив, що не ухвалюватиме рішення щодо передачі озброєння Україні самостійно. Він зазначив, що такий крок потребує координації з американськими та європейськими партнерами.

Я виступаю за те, щоб ці питання вирішувалися спільно з американцями. Не окремо Німеччиною, а разом із Європою та Америкою, — підкреслив Фрідріх Мерц. Поширити

Також він зауважив, що навчання українських військових для роботи з ракетами Taurus триватиме щонайменше чотири місяці.

Саме в цей період, за його словами, у США має розпочатися новий президентський термін Дональда Трампа.

Водночас Мерц висловив сумнів, що Taurus здатні суттєво змінити хід бойових дій в Україні.

Мерц виступає за надання Україні далекобійної зброї

Про це він заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз — не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною. Поширити

За його словами, наразі у Німеччині тривають дискусії щодо подальшої військової підтримки України, щоб якомога швидше завершити війну.