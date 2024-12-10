При каких условиях Украина может получить ракеты Taurus — ответ кандидата в канцлеры ФРГ

Претендующий на должность канцлера лидер немецкого оппозиционного блока ХДС Фридрих Мерц заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus будет зависеть от консультаций с США и европейскими союзниками.

От чего зависит передача Украине дальнобойных ракет Taurus

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц подчеркнул, что не будет принимать решение о передаче вооружения Украине самостоятельно. Он отметил, что такой шаг нуждается в координации с американскими и европейскими партнерами.

Я выступаю за то, чтобы эти вопросы решались вместе с американцами. Не отдельно Германией, а вместе с Европой и Америкой, подчеркнул Фридрих Мерц. Поделиться

Также он отметил, что обучение украинских военных для работы с ракетами Taurus продлится минимум четыре месяца.

Именно в этот период, по его словам, в США должен начаться новый президентский срок Дональда Трампа.

В то же время, Мерц выразил сомнение, что Taurus способны существенно изменить ход боевых действий в Украине.

Мерц выступает за предоставление Украине дальнобойного оружия

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Позиция нашей фракции четкая: мы хотим предоставить вашим Вооруженным Силам возможность достичь военных баз — не гражданского населения и инфраструктуры, а чтобы вы могли достичь именно целей, по которым ведется война против вашей страны. Я об этом несколько недель назад говорил в Бундестаге. Таким ограничением дальности вооружения мы вас заставляем сражаться с одной рукой за спиной. Поделиться

По его словам, в настоящее время в Германии продолжаются дискуссии о дальнейшей военной поддержке Украины, чтобы как можно скорее завершить войну.