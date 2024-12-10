При каких условиях Украина может получить ракеты Taurus — ответ кандидата в канцлеры ФРГ

Претендующий на должность канцлера лидер немецкого оппозиционного блока ХДС Фридрих Мерц заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus будет зависеть от консультаций с США и европейскими союзниками.
Главные тезисы
- Решение о передаче Украине ракет Taurus зависит от консультаций с США и европейскими союзниками.
- Фридрих Мерц подчеркнул необходимость координации с американскими и европейскими партнерами перед предоставлением вооружения.
- Продолжительность обучения украинских военных для работы с ракетами Taurus составляет не менее четырех месяцев.
- Кандидат в канцлеры ФРГ поддерживает предоставление Украине дальнобойного оружия для достижения военных целей.
От чего зависит передача Украине дальнобойных ракет Taurus
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц подчеркнул, что не будет принимать решение о передаче вооружения Украине самостоятельно. Он отметил, что такой шаг нуждается в координации с американскими и европейскими партнерами.
Также он отметил, что обучение украинских военных для работы с ракетами Taurus продлится минимум четыре месяца.
Именно в этот период, по его словам, в США должен начаться новый президентский срок Дональда Трампа.
В то же время, Мерц выразил сомнение, что Taurus способны существенно изменить ход боевых действий в Украине.
Мерц выступает за предоставление Украине дальнобойного оружия
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
По его словам, в настоящее время в Германии продолжаются дискуссии о дальнейшей военной поддержке Украины, чтобы как можно скорее завершить войну.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-