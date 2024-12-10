Когда начнутся мирные переговоры для завершения войны — прогноз Туска
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Когда начнутся мирные переговоры для завершения войны — прогноз Туска

Туск
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Источник:  Reuters

Согласно данным польского премьера Дональда Туска, мирные переговоры для окончания войны России против Украины могут начаться уже этой зимой.

Главные тезисы

  • Польша будет активно приобщаться к переговорам и готова задавать тон в принятии решений.
  • В ходе полугодового председательства в Совете ЕС Польша планирует корректировать европейские приоритеты для возвращения мира в Украину.
  • Дональд Туск отметил необходимость полного пробуждения Европы.

Туск намекает на начало переговоров между Украиной, ее союзниками и РФ

Политик официально подтвердил, что его страна будет активно участвовать в любых переговорах, когда с 1 января начнет ротационное председательство в Европейском Союзе.

Я проведу ряд переговоров, касающихся, прежде всего, ситуации за нашей восточной границей… Как вы можете себе представить, наша делегация будет соответственной, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По словам Дональда Туска, уже 12 декабря французский лидер Эмманюэль Макрон посетит Польшу, чтобы подвести итоги переговоров с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая будет не только присутствовать, но и будет задавать тон в принятии решений, которые принесут нам безопасность и защитят польские интересы, — подчеркнул премьер-министр Польши.

Есть шанс на завершение войны России против Украины

Недавно Дональд Туск сообщил, что полугодовое председательство его страны в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет особенным, поскольку "приходится на особое время".

Мы ждем, возможно, знаковых событий относительно войны и мира к востоку от нашей границы (т.е. в Украине — ред.). То, что нас ждет — и это задача польского председательства — это глубокая корректировка некоторых европейских приоритетов.

По словам польского политика, некоторые из них уже медленно созревают для этого.

Более того, Дональд Туска намекнул, что в ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "пришло время для полного пробуждения".

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