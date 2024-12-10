Когда начнутся мирные переговоры для завершения войны — прогноз Туска

Согласно данным польского премьера Дональда Туска, мирные переговоры для окончания войны России против Украины могут начаться уже этой зимой.
Главные тезисы
- Польша будет активно приобщаться к переговорам и готова задавать тон в принятии решений.
- В ходе полугодового председательства в Совете ЕС Польша планирует корректировать европейские приоритеты для возвращения мира в Украину.
- Дональд Туск отметил необходимость полного пробуждения Европы.
Туск намекает на начало переговоров между Украиной, ее союзниками и РФ
Политик официально подтвердил, что его страна будет активно участвовать в любых переговорах, когда с 1 января начнет ротационное председательство в Европейском Союзе.
По словам Дональда Туска, уже 12 декабря французский лидер Эмманюэль Макрон посетит Польшу, чтобы подвести итоги переговоров с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Есть шанс на завершение войны России против Украины
Недавно Дональд Туск сообщил, что полугодовое председательство его страны в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет особенным, поскольку "приходится на особое время".
По словам польского политика, некоторые из них уже медленно созревают для этого.
Более того, Дональд Туска намекнул, что в ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "пришло время для полного пробуждения".
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