Коли почнуться мирні переговори щодо завершення війни — прогноз Туска
Категорія
Політика
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Коли почнуться мирні переговори щодо завершення війни — прогноз Туска

Туск
Джерело:  Reuters

Згідно з даними польського прем'єра Дональда Туска, мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України можуть розпочатися вже цієї зими.

Головні тези:

  • Польща активно долучатиметься до перемовин та готова задавати тон у прийнятті рішень.
  • Під час піврічного головування в Раді ЄС Польща планує коригувати європейські пріоритети для повернення миру в Україну.
  • Дональд Туск наголосив на необхідності повного пробудження Європи.

Туск натякає на початок переговорів між Україною, її союзниками та РФ

Політик офіційно підтвердив, що його країна братиме активну участь у будь-яких перемовинах, коли з 1 січня розпочне ротаційне головування в Європейському Союзі.

Я проведу низку переговорів, що стосуються насамперед ситуації за нашим східним кордоном… Як ви можете собі уявити, наша делегація буде співвідповідальною, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоча це ще під питанням, розпочатися взимку цього року.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

За словами Дональда Туска, уже 12 грудня французький лідер Емманюель Макрон відвідає Польщу, щоб підбити підсумки переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Я дуже хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон у прийнятті рішень, які принесуть нам безпеку і захистять польські інтереси, — наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Є шанс на завершення війни Росії проти України

Нещодавно Дональд Туск повідомив що піврічне головування його країни у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "припадає на особливий час".

Ми чекаємо, можливо, знакових подій щодо війни і миру на схід від нашого кордону (тобто в Україні — ред.). Те, що нас чекає — і це завдання польського головування — це глибоке коригування деяких європейських пріоритетів.

За словами польського політика, деякі з них вже повільно дозрівають для цього.

Ба більше, Дональд Туска натякнув, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження".

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