Коли почнуться мирні переговори щодо завершення війни — прогноз Туска

Згідно з даними польського прем'єра Дональда Туска, мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України можуть розпочатися вже цієї зими.
Головні тези:
- Польща активно долучатиметься до перемовин та готова задавати тон у прийнятті рішень.
- Під час піврічного головування в Раді ЄС Польща планує коригувати європейські пріоритети для повернення миру в Україну.
- Дональд Туск наголосив на необхідності повного пробудження Європи.
Туск натякає на початок переговорів між Україною, її союзниками та РФ
Політик офіційно підтвердив, що його країна братиме активну участь у будь-яких перемовинах, коли з 1 січня розпочне ротаційне головування в Європейському Союзі.
За словами Дональда Туска, уже 12 грудня французький лідер Емманюель Макрон відвідає Польщу, щоб підбити підсумки переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
Є шанс на завершення війни Росії проти України
Нещодавно Дональд Туск повідомив що піврічне головування його країни у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "припадає на особливий час".
За словами польського політика, деякі з них вже повільно дозрівають для цього.
Ба більше, Дональд Туска натякнув, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження".
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