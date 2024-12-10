Армия РФ стянула до 150 тысяч солдат сразу на 3 направления фронта

Как заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, в настоящее время армия РФ активно концентрирует на трех направлениях фронта около 150 тысяч военных.

Как развивается ситуация на востоке Украины

По словам Волошина, в активном наступлении сразу на трех тактических направлениях — это Покровское, Кураховское и Времевское — участвуют силы и средства трех российских группировок войск "Центр", "Юг" и "Восток".

Это в общей сложности на трех направлениях около 150 тысяч личного состава, — подчеркнул спикер. Поделиться

Согласно последним данным, на Покровском направлении враг сконцентрировал более 70 тысяч военных, на Кураховском — около 35-36 тысяч, и на Времивском — около 40 тысяч.

Однако даже на этом фоне российские захватчики несут масштабные потери, пытаясь продвинуться вперед.

Что важно понимать, только за прошедший месяц в восточной операционной зоне армия РФ потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными, а за прошедшую неделю вражеские потери составили более 8 тысяч человек.

Что происходит на Кураховском направлении

По состоянию на 10 декабря, украинские защитники продолжают успешно сдерживать наступление оккупантов.

Армия РФ делает все возможное, чтобы выровнять линию обороны, это даст врагу возможность перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление.

А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении, отмечает Волошин. Поделиться

Кроме того, солдаты РФ не оставляют попыток прорваться к окрестностям Курахово. Они активно атакуют город, чтобы взять его под контроль.