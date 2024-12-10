Армія РФ стягнула до 150 тисяч солдатів одразу на 3 напрямки фронту

Як заявив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, наразі армія РФ активно концентрує на трьох напрямках фронту близько 150 тисяч військових.
Головні тези:
- Російські війська активно атакують місто Курахове та намагаються прорвати оборону.
- На цьому тлі ворог зазнає шалених втрат, йдеться про десятки тисяч солдатів щомісяця.
- Українські захисники продовжують стримувати наступ ворога на всіх напрямках фронту.
Як розвивається ситуація сході України
За словами Волошина, в активному наступі одразу на трьох тактичних напрямках — це Покровський, Курахівський та Времівський — беруть участь сили і засоби трьох російських угрупувань військ "Центр", "Південь" та "Схід".
Згідно з останніми даними, на Покровському напрямку ворог сконцентрував понад 70 тисяч військових, на Курахівському — близько 35-36 тисяч, і на Времівському — близько 40 тисяч.
Однак навіть на цьому тлі російські загарбники зазнають масштабних втрат, намагаючись просунутися вперед.
Що важливо розуміти, лише протягом минулого місяця у східній операційній зоні армія РФ втратила понад 35 тисяч осіб вбитими та пораненими, а за минулий тиждень ворожі втрати склали понад 8 тисяч осіб.
Що відбувається на Курахівському напрямку
Станом на 10 грудня українські захисники продовжують успішно стримувати наступ окупантів.
Армія РФ робить все можливе, щоб вирівняти лінію оборони, адже це дасть ворогу можливість перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення.
Окрім того, солдати РФ не полишають спроб прорватися до околиць Курахового. Вони активно атакують місто, щоб взяти його під контроль.
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