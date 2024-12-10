Армія РФ стягнула до 150 тисяч солдатів одразу на 3 напрямки фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ стягнула до 150 тисяч солдатів одразу на 3 напрямки фронту

армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Як заявив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, наразі армія РФ активно концентрує на трьох напрямках фронту близько 150 тисяч військових. 

Головні тези:

  • Російські війська активно атакують місто Курахове та намагаються прорвати оборону.
  • На цьому тлі ворог зазнає шалених втрат, йдеться про десятки тисяч солдатів щомісяця.
  • Українські захисники продовжують стримувати наступ ворога на всіх напрямках фронту.

Як розвивається ситуація сході України

За словами Волошина, в активному наступі одразу на трьох тактичних напрямках — це Покровський, Курахівський та Времівський — беруть участь сили і засоби трьох російських угрупувань військ "Центр", "Південь" та "Схід".

Це загалом на трьох напрямках близько 150 тисяч особового складу, — наголосив речник.

Згідно з останніми даними, на Покровському напрямку ворог сконцентрував понад 70 тисяч військових, на Курахівському — близько 35-36 тисяч, і на Времівському — близько 40 тисяч.

Однак навіть на цьому тлі російські загарбники зазнають масштабних втрат, намагаючись просунутися вперед.

Що важливо розуміти, лише протягом минулого місяця у східній операційній зоні армія РФ втратила понад 35 тисяч осіб вбитими та пораненими, а за минулий тиждень ворожі втрати склали понад 8 тисяч осіб.

Що відбувається на Курахівському напрямку

Станом на 10 грудня українські захисники продовжують успішно стримувати наступ окупантів.

Армія РФ робить все можливе, щоб вирівняти лінію оборони, адже це дасть ворогу можливість перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення.

А потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту, як і на Покровському напрямку, — зазначає Волошин.

Окрім того, солдати РФ не полишають спроб прорватися до околиць Курахового. Вони активно атакують місто, щоб взяти його під контроль.

Ворог також не припиняє спроб, щоб зайняти панівні висоти і взяти під вогневий контроль шляхи та логістичні маршрути, які якраз ведуть до міста Курахове, щоб прорвати, зокрема, і оборону міста. Російська армія інтенсивно обстрілює місто Курахове, використовуючи як КАБи, так і артилерію, — додає речник “Хортиці”.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія замало страждає. Президент Литви виступив з новою пропозицією
Науседа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шмигаль анонсував низку корисних послуг для військових у Дії
Денис Шмигаль
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали "начинку" російських дронів "Молнія" і "Фєнікс" — фото
ГУР
У ГУР показали "начинку" російських дронів "Молнія" і "Фєнікс" — фото

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?