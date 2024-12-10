Армія РФ стягнула до 150 тисяч солдатів одразу на 3 напрямки фронту

Як заявив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, наразі армія РФ активно концентрує на трьох напрямках фронту близько 150 тисяч військових.

Як розвивається ситуація сході України

За словами Волошина, в активному наступі одразу на трьох тактичних напрямках — це Покровський, Курахівський та Времівський — беруть участь сили і засоби трьох російських угрупувань військ "Центр", "Південь" та "Схід".

Це загалом на трьох напрямках близько 150 тисяч особового складу, — наголосив речник. Поширити

Згідно з останніми даними, на Покровському напрямку ворог сконцентрував понад 70 тисяч військових, на Курахівському — близько 35-36 тисяч, і на Времівському — близько 40 тисяч.

Однак навіть на цьому тлі російські загарбники зазнають масштабних втрат, намагаючись просунутися вперед.

Що важливо розуміти, лише протягом минулого місяця у східній операційній зоні армія РФ втратила понад 35 тисяч осіб вбитими та пораненими, а за минулий тиждень ворожі втрати склали понад 8 тисяч осіб.

Що відбувається на Курахівському напрямку

Станом на 10 грудня українські захисники продовжують успішно стримувати наступ окупантів.

Армія РФ робить все можливе, щоб вирівняти лінію оборони, адже це дасть ворогу можливість перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення.

А потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту, як і на Покровському напрямку, — зазначає Волошин. Поширити

Окрім того, солдати РФ не полишають спроб прорватися до околиць Курахового. Вони активно атакують місто, щоб взяти його під контроль.