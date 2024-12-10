Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок реалізації урядом експериментального проєкту, який дозволить оформлювати низку послуг та пільг для українських військових за допомогою застосунку “Дія”.

Що відомо про запуск нових пільг та послуг для військових у “Дії”

Рішення, яке ухвалюємо сьогодні — цифровізація послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних, — зазначив очільник уряду. Поширити

Дія

Зокрема, військовослужбовці зможуть оформити за допомогою “Дії”:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

- грошову допомогу пораненим;

- призначення пенсії по інвалідності;

- забезпечення засобами реабілітації;

- житлово-комунальні пільги;

- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії, — підкреслив Шмигаль. Поширити

Що відомо про змогу отримати тисячу зимової допомоги без використання застосунку “Дія”

Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що українці, які не користуються додатком "Дія", також зможуть отримати тисячу гривень зимової підтримки за допомогою банків, які доєднались до цієї акції.

Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти, — підкреслив Шмигаль. Поширити

За словами прем'єра, наразі через "Дію" вже подано понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка", і цифра постійно збільшується.

Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.