Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок реалізації урядом експериментального проєкту, який дозволить оформлювати низку послуг та пільг для українських військових за допомогою застосунку “Дія”.
Головні тези:
- Уряд анонсував запуск нових послуг та пільг для військових через додаток “Дія”.
- Користувачі зможуть оформити статус особи з інвалідністю, грошову допомогу, пенсію, реабілітацію та інші пільги через застосунок.
- Тисячу гривень зимової підтримки можна отримати через банки-партнери, навіть якщо ви не користуєтесь додатком “Дія”.
- Програма “Зимова єПідтримка” вже набула популярності серед українців, заявки на отримання коштів постійно збільшуються.
- Нові можливості в додатку “Дія” спрощують доступ до пільг та послуг для військовослужбовців, роблять процес отримання допомоги більш зручним та швидким.
Що відомо про запуск нових пільг та послуг для військових у “Дії”
Зокрема, військовослужбовці зможуть оформити за допомогою “Дії”:
статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
Що відомо про змогу отримати тисячу зимової допомоги без використання застосунку “Дія”
Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що українці, які не користуються додатком "Дія", також зможуть отримати тисячу гривень зимової підтримки за допомогою банків, які доєднались до цієї акції.
За словами прем'єра, наразі через "Дію" вже подано понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка", і цифра постійно збільшується.
Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.
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