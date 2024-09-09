Україна перша у світі запустила процедуру онлайн-шлюбу. Як одружитися в Дії

Україна стала першою країною у світі, яка запустила повний цикл одруження в режимі онлайн. Тепер українці можуть стати чоловіком та дружиною, пройшовши всі необхідні етапи у застосунку «Дія».

В Україні можна одружитись через «Дію»

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що ця послуга вже доступна для українців. Раніше проводилось її бета-тестування.

Запускаємо шлюб онлайн у «Дії». Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Парам більше не потрібно нікуди їздити та збирати документи. Достатньо зробити декілька кліків у «Дії».

Відстань більше не стане перешкодою для українців, які хочуть укласти шлюб.

Завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами, — написав Федоров. Поширити

Українки зможуть у застосунку розв'язати питання з прізвищем: залишити своє, взяти чоловікове чи зробити подвійне.

Процес одруження через «Дію» займає до 30 хвилин.

Одразу після процедури з’явиться електронне свідоцтво, а паперовий документ згодом надійде поштою.

У «Дії» можна не лише одружитись, а й зробити пропозицію.

Федоров написав, що шлюб-онлайн є основою для цифровізації інших послуг, які скоро з’являться у застосунку. Проте конкретних прикладів він не навів.

Як одружитись в «Дії»

У оновленій версії застосунку нова послуга з’явиться у вкладці «Сервіси». Інструкція для укладення шлюбу онлайн:

обрати пункт «Шлюб онлайн»;

натиснути «Зробити пропозицію», ваша половинка отримає повідомлення на месенджер;

половинка повинна відповісти протягом 14 днів з моменту пропозиції;

протягом 12 годин після відповіді «Так» кожному партнеру потрібно надати персональні дані;

обрати дату для церемонії з запропонованих системою.