Україна перша у світі запустила процедуру онлайн-шлюбу. Як одружитися в Дії

Україна стала першою країною у світі, яка запустила повний цикл одруження в режимі онлайн. Тепер українці можуть стати чоловіком та дружиною, пройшовши всі необхідні етапи у застосунку «Дія».
Головні тези:
- Україна перша у світі запустила процедуру онлайн-шлюбу через застосунок «Дія».
- Повний цикл одруження — від подання заяви до одержання свідоцтва — можливий без виходу з дому.
- Шлюб онлайн розв'язує проблему відстані та дозволяє укласти шлюб навіть під час виконання військового обов’язку або перебування в іншій країні.
- Процедура шлюбу онлайн займає всього 30 хвилин, після чого одразу видаватиметься електронне свідоцтво, а паперовий документ надійде поштою.
- У застосунку «Дія» також можна зробити пропозицію про укладення шлюбу.
В Україні можна одружитись через «Дію»
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що ця послуга вже доступна для українців. Раніше проводилось її бета-тестування.
Парам більше не потрібно нікуди їздити та збирати документи. Достатньо зробити декілька кліків у «Дії».
Відстань більше не стане перешкодою для українців, які хочуть укласти шлюб.
Українки зможуть у застосунку розв'язати питання з прізвищем: залишити своє, взяти чоловікове чи зробити подвійне.
Процес одруження через «Дію» займає до 30 хвилин.
Одразу після процедури з’явиться електронне свідоцтво, а паперовий документ згодом надійде поштою.
У «Дії» можна не лише одружитись, а й зробити пропозицію.
Федоров написав, що шлюб-онлайн є основою для цифровізації інших послуг, які скоро з’являться у застосунку. Проте конкретних прикладів він не навів.
Як одружитись в «Дії»
У оновленій версії застосунку нова послуга з’явиться у вкладці «Сервіси». Інструкція для укладення шлюбу онлайн:
обрати пункт «Шлюб онлайн»;
натиснути «Зробити пропозицію», ваша половинка отримає повідомлення на месенджер;
половинка повинна відповісти протягом 14 днів з моменту пропозиції;
протягом 12 годин після відповіді «Так» кожному партнеру потрібно надати персональні дані;
обрати дату для церемонії з запропонованих системою.
У день весілля потрібно підключитись онлайн, щоб працівник Цифрового ДРАЦС засвідчив шлюб. Процедура триває близько 30 хвилин.
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