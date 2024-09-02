В рамках участі у регіональному освітньому форумі «Створюємо майбутнє разом» у Запоріжжі разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом президент Володимир Зеленський представив освітній застосунок “Мрія”.
Головні тези:
- Освітній застосунок “Мрія” створений для модернізації української шкільної освіти та надання дітям, батькам і вчителям зручних і ефективних інструментів.
- Застосунок дозволяє учням отримати ID-картку для виконання шкільних завдань, планування навчального дня та доступу до навчального контенту.
- Батьки матимуть можливість спостерігати за процесом навчання своєї дитини, а вчителі зможуть легко формувати навчальні плани, ставити оцінки та контролювати відвідування.
- Застосунок “Мрія” об'єднує додаток на смартфоні для учнів, батьків і вчителів з веб-порталом для педагогів і адміністрації школи, що спрощує керування навчальним процесом.
- Розвиток цифрових технологій у сфері освіти сприятиме підвищенню якості навчання, зручності для учасників освітнього процесу та ефективності управління шкільною освітою.
Що відомо про освітній застосунок “Мрія”
Президент підкреслив, що 2 вересня перші 40 українських шкіл приєднались до застосунку “Мрія”, в якому налічується вже до 100 тис користувачів.
Які функції учні отримають за допомогою застосунку “Мрія”
Зазначається, що застосунок дозволить українським школярам отримати ID-картку, за допомогою якою вони у власному обліковому записі зможуть віконувати шкільні завдання, якісніше планувати навчальний день, знаходити та вивчати навчальний контент.
При цьому батьки, як підкреслює президент, матимуть змогу спостерігати за процессом навчання власної дитини.
Вчителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.
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