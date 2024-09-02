Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на паливо

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Цей закон набирає чинності вже з 1 вересня.
Головні тези:
- Закон про підвищення акцизу на паливо вводить мінімальні ставки згідно з європейськими стандартами.
- Підписаний закон набирає чинності з 1 вересня і вплине на ціни на бензин, дизельне паливо та скраплений газ в Україні.
- Уряд також збільшив тарифи на електроенергію для побутових споживачів на 64% з 1 червня 2024 року.
- Нові тарифи на електрику діятимуть до кінця квітня 2025 року, впливаючи на витрати населення.
Що відомо про закон про підвищення акцизу на паливо
Відповідно до положень європейських норм, до яких нас наближає цей закон, мінімальні ставки акцизного податку мають становити:
для бензину — 359 євро за 1000 літрів
для дизельного пального — 330 євро за 1000 літрів
для скрапленого газу — 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).
Уряд підвищив тариф на електроенергію в Україні
Кабмін ухвалив фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів в Україні.
Вже з 1 червня українці платитимуть за електрику на 64% більше — 4,32 грн за кВт·год. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.
Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.
Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт
понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-