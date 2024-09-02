Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на паливо

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Цей закон набирає чинності вже з 1 вересня.

Що відомо про закон про підвищення акцизу на паливо

Відповідно до положень європейських норм, до яких нас наближає цей закон, мінімальні ставки акцизного податку мають становити:

для бензину — 359 євро за 1000 літрів

для дизельного пального — 330 євро за 1000 літрів

для скрапленого газу — 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Уряд підвищив тариф на електроенергію в Україні

Кабмін ухвалив фінальне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів в Україні.

Вже з 1 червня українці платитимуть за електрику на 64% більше — 4,32 грн за кВт·год. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками: