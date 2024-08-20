Рада підтримала законопроєкт щодо позбавлення зрадників держнагород

Що відомо про законопроєкт №11410

Як заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, у першому читанні законопроєкт підтримали 341 народний депутат.

Згідно з документом, у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання — позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів. Суд під час ухвалення вироку буде зобов’язаний розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород.

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Що відомо про зрадників України

Громадський рух «Чесно», який веде Реєстр зрадників, писав, що чимало фігурантів цього реєстру мають державні нагороди.

Зокрема, звання Герой України має чинний нардеп Юрій Бойко. Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник нагороджений орденом Богдана Хмельницького, колишній та вже ліквідований нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива — орденом Данила Галицького, експремʼєр Микола Азаров, ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, та очільник ОПЗЖ Віктор Медведчук — орденами князя Ярослава Мудрого.

Звання "Героя України" вони отримали від колишніх президентів Віктора Януковича та Леоніда Кучми.

Як повідомляв раніше президент України Володимир Зеленський, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України.