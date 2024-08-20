Совет поддержал законопроект о лишении предателей госнаград

Что известно о законопроекте №11410

Как заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, в первом чтении законопроект поддержал 341 народный депутат.

Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание — лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при принятии приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения наград.

Также предполагается возможность лишения наград по решению СНБО.

Что известно о предателях Украины

Общественное движение «Честно», ведущее Реестр предателей , писало, что многие фигуранты этого реестра имеют государственные награды.

В частности, звание Герой Украины имеет действующий нардеп Юрий Бойко. Министр образования времен Януковича Дмитрий Табачник награжден орденом Богдана Хмельницкого, бывший и уже ликвидированный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива — орденом Даниила Галицкого, экспремьер Николай Азаров, экспредседатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, и глава ОПЗЖ Виктор Медведчук — орденами князей.

Звание "Героя Украины" они получили от бывших президентов Виктора Януковича и Леонида Кучмы.

Как сообщал ранее президент Украины Владимир Зеленский, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по лишению государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины".