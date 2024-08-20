Совет поддержал законопроект о лишении предателей госнаград
Категория
Украина
Дата публикации

Совет поддержал законопроект о лишении предателей госнаград

Совет поддержал законопроект о лишении предателей госнаград
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11410. Он предусматривает возможность лишения государственных наград лиц, признанных изменниками Украины.

Главные тезисы

  • Законопроект №11410 предусматривает возможность лишения государственных наград предателей Украины.
  • В случае принятия закона в Уголовный кодекс будут внесены изменения, предусматривающие лишение наград за совершение определенных преступлений.
  • Президент Владимир Зеленский предложил законодателям внести изменения для лишения государственных наград тех, кто популяризирует государства-агрессора или действует в ущерб Украине.
  • Суд будет обязан рассмотреть наличие оснований для лишения государственных наград предателей.

Что известно о законопроекте №11410

Как заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, в первом чтении законопроект поддержал 341 народный депутат.

Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание — лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при принятии приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения наград.

Также предполагается возможность лишения наград по решению СНБО.

Что известно о предателях Украины

Общественное движение «Честно», ведущее Реестр предателей , писало, что многие фигуранты этого реестра имеют государственные награды.

В частности, звание Герой Украины имеет действующий нардеп Юрий Бойко. Министр образования времен Януковича Дмитрий Табачник награжден орденом Богдана Хмельницкого, бывший и уже ликвидированный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива — орденом Даниила Галицкого, экспремьер Николай Азаров, экспредседатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, и глава ОПЗЖ Виктор Медведчук — орденами князей.

Звание "Героя Украины" они получили от бывших президентов Виктора Януковича и Леонида Кучмы.

Как сообщал ранее президент Украины Владимир Зеленский, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по лишению государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины".

Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину — выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе, или вообще находится на ее территории. — сообщил Владимир Зеленский.

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