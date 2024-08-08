Президент Володимир Зеленський вніс до українського парламенту законопроєкт щодо можливості мати множинне громадянство в Україні.

Що відомо про проєкт Зеленського щодо множинного громадянства

Зазначається, що у проєкті Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України (№11469) виділені випадки, у яких особа може мати громадянство інших країн разом із українським.

Зокрема, мова йде про одночасне набуття дитиною за фактом народження як громадянства України, так і громадянства іншої держави, чи кількох держав.

Набуття дитиною із громадянством України громадянства іншої держави у разі її усиновлення іноземцями.

Паспорт України

Автоматичне набуття громадянином України громадянства іншої держави у разі одруження з громадянином іншої держави.

У яких інших випадках допускається і не допускається множинне громадянство

Окрім цього допускається набуття громадянином України по досягненні ним повноліття громадянства іншої держави унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Також передбачається спрощений порядок набуття українського громадянства іноземцями, які є громадянами держав, включених до переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Громадянин України теж матиме право отримати громадянство іншої країни зі списку держав, включених до переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.

При цьому забороняється збереження громадянства Росії у випадку набуття особою громадянства України або його поновлення, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України.

Визначається, що спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями, які є громадянами держав, включених до переліку держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, полягає у поданні такими особами під час набуття громадянства України декларації про визнання себе громадянином України.