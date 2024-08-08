Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Верховная Рада Украины
Паспорт Украины
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Президент Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект о возможности иметь множественное гражданство в Украине.

Главные тезисы

  • Законопроект Владимира Зеленского предусматривает возможность иметь множественное гражданство в Украине.
  • Инициатива определяет случаи, когда лицо может иметь гражданство других стран вместе с украинским, включая условия рождения и усыновления.
  • Упрощенный порядок приобретения украинского гражданства предусмотрен для иностранцев, проходящих военную службу на Украине.
  • Законопроект запрещает сохранение гражданства России при наличии гражданства Украины и определяет другие случаи, когда множественное гражданство не допускается.
  • Целью инициативы является упрощение процесса получения гражданства Украины и улучшение правового статуса иностранцев, находящихся на службе на Украине.

Что известно о проекте Зеленского по множественному гражданству

В проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины (№11469) выделены случаи, в которых лицо может иметь гражданство других стран вместе с украинским.

В частности, речь идет об одновременном приобретении ребенком по факту рождения как гражданства Украины, так и гражданства другого государства или нескольких государств.

Приобретение ребенком с гражданством Украины гражданства другого государства в случае его усыновления иностранцами.

Зеленский внес в Совет законопроект о множественном гражданстве
Паспорт Украины

Автоматическое приобретение гражданином Украины гражданства другого государства в случае женитьбы на гражданине другого государства.

В каких других случаях допускается и не допускается множественное гражданство

Кроме этого, допускается приобретение гражданином Украины по достижении им совершеннолетия гражданства другого государства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства.

Также предусматривается упрощенный порядок приобретения украинского гражданства иностранцами, являющимися гражданами государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Гражданин Украины тоже будет иметь право получить гражданство другой страны из списка государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

При этом запрещается сохранение гражданства России в случае обретения лицом гражданства Украины или его восстановления или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Определяется, что упрощенный порядок приобретения гражданства Украины иностранцами, являющимися гражданами государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, заключается в представлении такими лицами при приобретении гражданства Украины декларации о признании себя гражданином Украины.

Целью законопроекта является упрощение порядка приобретения гражданства Украины и усовершенствование регулирования правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины или являются одним из супругов такого лица, или является ребенком такого лица, говорится в пояснительной записке.

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