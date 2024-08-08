Президент Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроект о возможности иметь множественное гражданство в Украине.

Что известно о проекте Зеленского по множественному гражданству

В проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины (№11469) выделены случаи, в которых лицо может иметь гражданство других стран вместе с украинским.

В частности, речь идет об одновременном приобретении ребенком по факту рождения как гражданства Украины, так и гражданства другого государства или нескольких государств.

Приобретение ребенком с гражданством Украины гражданства другого государства в случае его усыновления иностранцами.

Паспорт Украины

Автоматическое приобретение гражданином Украины гражданства другого государства в случае женитьбы на гражданине другого государства.

В каких других случаях допускается и не допускается множественное гражданство

Кроме этого, допускается приобретение гражданином Украины по достижении им совершеннолетия гражданства другого государства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства.

Также предусматривается упрощенный порядок приобретения украинского гражданства иностранцами, являющимися гражданами государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Гражданин Украины тоже будет иметь право получить гражданство другой страны из списка государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

При этом запрещается сохранение гражданства России в случае обретения лицом гражданства Украины или его восстановления или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Определяется, что упрощенный порядок приобретения гражданства Украины иностранцами, являющимися гражданами государств, включенных в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, заключается в представлении такими лицами при приобретении гражданства Украины декларации о признании себя гражданином Украины.