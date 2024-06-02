В Украине обновили условия получения гражданства
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине обновили условия получения гражданства

Министерство образования и науки Украины
Украина
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Лица, которые будут подаваться на получение гражданства Украины, будут сдавать два экзамена.

Для получения гражданства нужно сдать экзамены по основам Конституции и истории Украины

О нововведениях сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Теперь лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины, — сообщили в МОН.

Это решение в частности касается:

  • иностранцев;

  • лиц без гражданства;

  • тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).

Особенности регистрации и сдачи экзаменов:

  • для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме,

  • экзамен будет состоять из двух частей и будет проводиться комплексно в течение одной сессии в форме тестирования (20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины).

Более детальный алгоритм и условия проведения экзамена мы опубликуем после принятия и внедрения ряда приказов, положений, организационных мероприятий, сообщили в министерстве.

В Украине реформируют механизм получения водительских прав

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время в Украине втрое уменьшится количество сервисных центров МВД.

При реформировании механизма получения прав планируется минимизировать коррупцию во время обучения и сдачи экзаменов на водительские права.

К сервисам МВД у меня есть некоторые замечания. В первую очередь это касается услуг, предоставляемых подразделениями Главного сервисного центра. Сегодня назрел вопрос, касающийся практически каждого гражданина Украины, — чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом, — рассказал он.

По его словам, планируется минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующего чистого сдачи этих экзаменов.

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