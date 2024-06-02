В Украине обновили условия получения гражданства

Лица, которые будут подаваться на получение гражданства Украины, будут сдавать два экзамена.
Для получения гражданства нужно сдать экзамены по основам Конституции и истории Украины
О нововведениях сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Это решение в частности касается:
иностранцев;
лиц без гражданства;
тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).
Особенности регистрации и сдачи экзаменов:
для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме,
экзамен будет состоять из двух частей и будет проводиться комплексно в течение одной сессии в форме тестирования (20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины).
В Украине реформируют механизм получения водительских прав
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время в Украине втрое уменьшится количество сервисных центров МВД.
При реформировании механизма получения прав планируется минимизировать коррупцию во время обучения и сдачи экзаменов на водительские права.
По его словам, планируется минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующего чистого сдачи этих экзаменов.
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