В Украине обновили условия получения гражданства

Лица, которые будут подаваться на получение гражданства Украины, будут сдавать два экзамена.

Для получения гражданства нужно сдать экзамены по основам Конституции и истории Украины

О нововведениях сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Теперь лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины, — сообщили в МОН. Поделиться

Это решение в частности касается:

иностранцев;

лиц без гражданства;

тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).

Особенности регистрации и сдачи экзаменов:

для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме,

экзамен будет состоять из двух частей и будет проводиться комплексно в течение одной сессии в форме тестирования (20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины).

Более детальный алгоритм и условия проведения экзамена мы опубликуем после принятия и внедрения ряда приказов, положений, организационных мероприятий, сообщили в министерстве. Поделиться

В Украине реформируют механизм получения водительских прав

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время в Украине втрое уменьшится количество сервисных центров МВД.

При реформировании механизма получения прав планируется минимизировать коррупцию во время обучения и сдачи экзаменов на водительские права.

К сервисам МВД у меня есть некоторые замечания. В первую очередь это касается услуг, предоставляемых подразделениями Главного сервисного центра. Сегодня назрел вопрос, касающийся практически каждого гражданина Украины, — чистота и прозрачность сдачи теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом, — рассказал он. Поделиться

По его словам, планируется минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и без соответствующего чистого сдачи этих экзаменов.