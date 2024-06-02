В Україні оновили умови отримання громадянства

Особи, які подаватимуться на отримання громадянства України, складатимуть два іспити.

Для набуття громадянства потрібно скласти іспити з основ Конституції та історії України

Про нововведення повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України, — повідомили в МОН. Поширити

Це рішення зокрема стосується:

іноземців;

осіб без громадянства;

тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

Особливості реєстрації та складання іспитів:

для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі,

іспит складатиметься з двох частин та проводитиметься комплексно протягом однієї сесії у формі тестування (20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України).

Детальніший алгоритм та умови проведення іспиту ми опублікуємо після ухвалення та впровадження низки наказів, положень, організаційних заходів, — повідомили в міністерстві. Поширити

В Україні реформують механізм здобуття водійських прав

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що найближчим часом в Україні втричі зменшиться кількості сервісних центрів МВС.

Під час реформування механізму отримання прав планується мінімізувати корупцію під час навчання та складання іспитів на водійські права.

До сервісів МВС у мене є деякі зауваження. Насамперед це стосується послуг, які надають підрозділи Головного сервісного центру. На сьогодні назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина України, — чистота і прозорість складання теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом, — розповів він. Поширити

За його словами, планується мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідного чистого складання цих іспитів.