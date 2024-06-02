В Україні оновили умови отримання громадянства

Особи, які подаватимуться на отримання громадянства України, складатимуть два іспити.
Для набуття громадянства потрібно скласти іспити з основ Конституції та історії України
Про нововведення повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
Це рішення зокрема стосується:
іноземців;
осіб без громадянства;
тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
Особливості реєстрації та складання іспитів:
для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі,
іспит складатиметься з двох частин та проводитиметься комплексно протягом однієї сесії у формі тестування (20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України).
В Україні реформують механізм здобуття водійських прав
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що найближчим часом в Україні втричі зменшиться кількості сервісних центрів МВС.
Під час реформування механізму отримання прав планується мінімізувати корупцію під час навчання та складання іспитів на водійські права.
За його словами, планується мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідного чистого складання цих іспитів.
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