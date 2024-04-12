Управління у справах громадянства і міграції Латвії видало 27 громадянам Росії приписи про депортацію із країни.

Латвія депортує 27 росіян з країни

Як заявив заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, щодо цих громадян РФ фізичне примусове видворення поки що не застосовували. Приписи видали на підставі поправок до Закону про імміграцію.

Міністр також заявив, що близько 500 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію, а також не подали жодних документів для отримання посвідки на проживання в Латвії, покинули країну самостійно.

Державна прикордоннна охорона обстежила задекларовані місця проживання, у більшості з них персони не виявлені, — заявив міністр Козловскіс. Поширити

Зазначимо, що з березня цього року ті, хто хочуть легально проживати в Латвії з російським паспортом, повинні подати заявку на отримання статусу постійного жителя і — за рідкісним винятком — підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.

Що відомо про обмеження на в'їзд росіян до Латвії

Обмеження на в'їзд для громадян РФ було введено у Латвії 9 вересня 2022 року. Згідно з розпорядженням уряду країни також обмежена видача віз росіянам.

Крім того, в січні 2024 року влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою протягом двох тижнів залишити країну. Також вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів.

Наразі і в інших країнах-членах ЄС, наприклад, у Фінляндії та Чехії, також ухвалено нормативні акти, що обмежують в'їзд громадян Росії.

У січні 2024 року Латвія розпочала процес депортації 985 громадян РФ, які не виконали передбачені імміграційним законодавством країни вимоги.