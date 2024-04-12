Латвия обязала более 20 граждан РФ покинуть страну
Категория
Мир
Дата публикации

Латвия обязала более 20 граждан РФ покинуть страну

паспорт рф
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Источник:  LSM

Управление по делам гражданства и миграции Латвии издало 27 гражданам России предписания о депортации из страны.

Латвия депортирует 27 россиян из страны

Как заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, в отношении этих граждан РФ физическое принудительное выдворение пока не применялось. Предписания были выданы на основании поправок к Закону об иммиграции.

Министр также заявил, что около 500 граждан России, не выполнивших требования поправок к Закону об иммиграции, а также не предоставивших никаких документов для получения вида на жительство в Латвии, покинули страну самостоятельно.

Госпогранохрана обследовала задекларированные места жительства, у большинства из них персоны не обнаружены, — заявил министр Козловскис.

Отметим, что с марта этого года желающие легально проживать в Латвии с российским паспортом должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя и — за редким исключением — подтвердить знание латышского языка, пригодного для повседневного использования, на языковом экзамене.

Что известно об ограничениях на въезд россиян в Латвию

Ограничения на въезд для граждан РФ были введены в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства страны также ограничена выдача виз россиянам.

Кроме того, в январе 2024 года власти Латвии отправили около тысячи проживающим в стране россиянам письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами.

В настоящее время и в других странах-членах ЕС, например в Финляндии и Чехии, также приняты нормативные акты, ограничивающие въезд граждан России.

В январе 2024 года Латвия начала процесс депортации 985 граждан РФ, не выполнивших предусмотренные иммиграционным законодательством страны требования.

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