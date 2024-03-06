По информации журналистов News18 и журналистки индийского телеканала NDTV Умы Судхир, Россия обманом вербует граждан Индии на войну против Украины и принудительно отправляет их на фронт.
Что известно о принудительной отправке Россией на фронт в Украину граждан Индии
Отмечается, что, по меньшей мере, семь граждан Индии обнародовали видеообращение с заявлениями, которые принудительно заставляют принимать участие в войне против Украины.
По их словам, они якобы приехали в Россию в конце декабря прошлого года для встречи Нового года.
После этого они также согласились на предложение турагента посетить Беларусь.
Они заявляют, что после этого их задержали белорусские правоохранители и передали лицам, заставившим их подписать соответствующие документы.
Поскольку документы были написаны на русском, индийские граждане не понимали их содержания, но все равно подписали.
Им объяснили, что альтернативой военной службе в российской армии может стать тюремное заключение на 10 лет.
В течение 15 дней они проходили военную подготовку, затем были отправлены в зону боевых действий.
Что известно о гибели граждан Индии в войне против Украины
Между тем представители посольства Индии в России заявили о гибели гражданина страны Шри Мохаммеда Асфана.
По информации СМИ, 30-летний Асфан, родом из Хайдарабада, был убит во время войны России против Украины.
Подчеркивается, что погибшего гражданина Индии ввели в заблуждение агенты и завербовали в качестве "помощников" для участия в войне на стороне русской армии.
Семья Асфана ранее обратилась к правительству с просьбой помочь вернуть граждан Индии из зоны боевых действий.
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