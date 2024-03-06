По информации журналистов News18 и журналистки индийского телеканала NDTV Умы Судхир, Россия обманом вербует граждан Индии на войну против Украины и принудительно отправляет их на фронт.

Что известно о принудительной отправке Россией на фронт в Украину граждан Индии

Отмечается, что, по меньшей мере, семь граждан Индии обнародовали видеообращение с заявлениями, которые принудительно заставляют принимать участие в войне против Украины.

По их словам, они якобы приехали в Россию в конце декабря прошлого года для встречи Нового года.

После этого они также согласились на предложение турагента посетить Беларусь.

Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы приехали в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом скрылся, - заявил один из граждан Индии. Поделиться

Они заявляют, что после этого их задержали белорусские правоохранители и передали лицам, заставившим их подписать соответствующие документы.

Поскольку документы были написаны на русском, индийские граждане не понимали их содержания, но все равно подписали.

Им объяснили, что альтернативой военной службе в российской армии может стать тюремное заключение на 10 лет.

Теперь нас заставляют воевать в войне против Украины, – заявляют граждане Индии. Поделиться

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v — Uma Sudhir (@umasudhir) March 4, 2024

В течение 15 дней они проходили военную подготовку, затем были отправлены в зону боевых действий.

Что известно о гибели граждан Индии в войне против Украины

Между тем представители посольства Индии в России заявили о гибели гражданина страны Шри Мохаммеда Асфана.

Мы поддерживаем связь с семьей и российскими властями. Миссия приложит усилия, чтобы отправить его останки в Индию, - подчеркнули представители индийского посольства. Поделиться

По информации СМИ, 30-летний Асфан, родом из Хайдарабада, был убит во время войны России против Украины.

Подчеркивается, что погибшего гражданина Индии ввели в заблуждение агенты и завербовали в качестве "помощников" для участия в войне на стороне русской армии.

Семья Асфана ранее обратилась к правительству с просьбой помочь вернуть граждан Индии из зоны боевых действий.