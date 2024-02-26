РФ обманом заставила воевать против Украины десятки индийцев — ВВС

По меньшей мере, десяток индийцев были обманом втянуты в войну против Украины на стороне российских войск. Семьи мужчин требуют от правительства Индии вернуть их домой.

РФ заставляет индийцев воевать против Украины

По данным BBC, обманутых мужчин в возрасте от 22 до 31 года наняли «помощниками в военное учреждение в России», а затем отправили на поле боя под предлогом «учений».

Источник в российском министерстве обороны сообщил изданию The Hindu, что фактическое количество завербованных индийцев за прошлый год составляет около 100 человек.

Министерство иностранных дел Индии признало, что "некоторые граждане Индии привлеклись для поддержки российской армии".

Каждый такой случай, доведенный до сведения посольства Индии в Москве, был тщательно рассмотрен российскими властями, а доведенные до сведения министерства были рассмотрены посольством России в Нью-Дели. Несколько индийцев уже в этой связи уволены, — говорится в сообщении министерства. Поделиться

Министерство также призвало всех граждан Индии проявлять “должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта”.

Что обещает Россия индейцам

BBC пишет, что, по меньшей мере, один из обманутых индийцев, Хемал Ашвинбхай из штата Гуджарат, погиб в результате ракетных обстрелов на прошлой неделе.

23 февраля отец Хемаля рассказал BBC, что разговаривал с сыном три дня назад. Он сказал, что его отправляли в 20-22 км внутрь украинской границы.

Жертвы и семьи рассказывают, что российские агенты потребовали 300 000 рупий (3619 долларов США), обещая российский паспорт после нескольких месяцев службы в армии.

Сообщается, что агенты вербуют людей из Индии, ОАЭ, Непала и Шри-Ланки, гонорары достигают 1,2 миллиона рупий.

BBC пообщалась с некоторыми их родственниками, которые говорят, что мужчины соблазнили обещания более высоких зарплат и они не знали, на что идут.