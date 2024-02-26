РФ обманом змусила воювати проти України десятки індійців — ВВС

Щонайменше десяток індійців були обманом втягнуті у війну проти України на стороні російських військ. Сім'ї чоловіків вимагають від уряду Індії повернути їх додому.

РФ змушує індійців воювати проти України

За даними ВВС, ошуканих чоловіків віком від 22 до 31 року найняли «помічниками у військову установу в Росії», а потім відправили на поле бою під приводом «навчань».

Джерело в російському міністерстві оборони повідомило виданню The Hindu, що фактична кількість завербованих індійців за минулий рік становить приблизно 100 осіб.

Міністерство закордонних справ Індії визнало, що "деякі громадяни Індії залучилися для підтримки російської армії".

Кожний такий випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, був ретельно розглянутий російською владою, а ті, що були доведені до відома міністерства, були розглянуті посольством Росії в Нью-Делі. Кілька індійців вже у зв’язку з цим звільнені, — йдеться в повідомленні міністерства. Поширити

Міністерство також закликало «всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту».

Що обіцяє Росія індійцям

BBC пише, що щонайменше один з обманутих індійців, Хемал Ашвінбхай зі штату Гуджарат, загинув у результаті ракетного обстрілу минулого тижня.

23 лютого батько Хемаля розповів BBC, що розмовляв із сином три дні тому. Він сказав, що його відправляли за 20-22 км всередину українського кордону.

Жертви та родини розповідають, що російські агенти вимагали 300 000 рупій (3619 доларів США), обіцяючи російський паспорт після кількох місяців служби в армії.

Повідомляється, що агенти вербують людей з Індії, ОАЕ, Непалу та Шрі-Ланки, гонорари досягають 1,2 мільйона рупій.

BBC поспілкувалася з деякими їхніми родичами, які кажуть, що чоловіків спокусили обіцянки вищих зарплат і вони не знали, на що йдуть.