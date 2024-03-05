Правительство Индии пытается вернуть домой около 20 тыс. своих граждан, участвующих в войне против Украины в составе преступной армии РФ.

Как тысячи граждан Индии оказались в составе оккупационной армии РФ в Украине

По информации журналистов издания со ссылкой на родных и близких граждан Индии, воюющих на стороне армии РФ в Украине, они попали туда под ложным предлогом.

Отмечается, что в индийском правительстве очень обеспокоены после широкой публикации в местных СМИ историй граждан страны, попавших в ряды преступной армии РФ в Украине.

Мы вывели некоторых из них и сейчас работаем над тем, чтобы вывести других, – заявили журналистам издания представители МИД Индии. Поделиться

В ведомстве заверили, что активно занимаются всеми делами в отношении граждан Индии в войне против Украины, пытаясь досрочно уволить их из рядов армии РФ.

По словам многих родных, их близких заманили в оккупационную армию РФ в Украине обещания хорошо оплачиваемой работы на оккупантов подальше от линии фронта.

Индусам также обещали обеспечить местожительство в России поближе к границе с ЕС.

По словам Мохаммеда Имрана из Хайдарабада, что на юге Индии, его брат 30-летний Мохаммед Асфан поверил обещаниям кремлевских вербовщиков по поводу хорошо оплачиваемой работы на армию РФ в Москве и получения права на постоянное проживание менее чем через год.

Мохаммед Имран отметил, что собирается уехать в Россию на поиски брата.

Он отметил, что его брат прибыл в Москву в ноябре прошлого года. Там он подписал какой-то договор на русском языке, а уже в декабре попал на фронт и пропал без вести.

Мохаммед Имран рассказал, что в январе один из коллег его брата, также работавшего в армии, сообщил, что Асфан был ранен в ногу.

Индусы в составе армии РФ в Украине умоляют о помощи с возвращением домой

Кроме того, группа мужчин из северных индийских штатов Пенджаб и Харьяна, отправившихся в Россию под Новый год, разослала родственникам видео с призывом к властям о срочной помощи.

В видео один из них утверждает, что их ввел в заблуждение человек, предложивший показать им окрестности, и что они в конце концов оказались в Беларуси, где их "передали российской армии" за въезд в страну без визы.

Они собираются отправить нас на передовую, пожалуйста, помогите нам срочно вернуться в Индию, – заявил собственному брату один из мужчин, Гурприт Сингх. Поделиться

По данным Conflict Intelligence Team, независимой группы наблюдателей за российским военным призывом, в рядах армии РФ отмечены группы людей из нескольких развивающихся стран.

Большинство иностранцев привлекают в ряды преступной армии РФ обещания высокой зарплаты на уровне около 2 тыс долларов в месяц, столько получают российские контрактники.

Эта цифра значительна по сравнению со средними зарплатами в таких странах как Куба и Непал, хотя CIT сомневается в том, сколько на самом деле выплачивается. Однако общее количество иностранных новобранцев невелико.

Это может быть несколько тысяч человек из всех стран. Это не сильно влияет на численность российских боевых сил, – подчеркивают аналитики. Поделиться

Журналисты и волонтеры насчитали чуть более 250 иностранных граждан, погибших в Украине в составе российских войск по состоянию на декабрь 2023 года.

Среди них были граждане Непала, Ирака и Замбии, но подавляющее большинство – выходцы из стран бывшего советского блока.

Многие жители Центральной Азии приезжают в Россию как трудовые мигранты, и появились сообщения о том, что мужчины из этих стран заставляют подписать контракт с российской армией.

Россия также стремится привлечь иностранцев в свои вооруженные силы, предлагая упрощенный путь к гражданству для тех, кто подпишет годовой контракт с армией - закон ввели в сентябре 2022 года, через полгода после начала полномасштабной войны против Украины.