Уряд Індії намагається повернути додому близько 20 тис своїх громадян, які беруть участь у війні проти України у складі злочинної армії РФ.

Як тисячі громадян Індії опинились у складі окупаційної армії РФ в Україні

За інформацією журналістів видання із посиланням на рідних та близьких громадян Індії, які воюють на боці армії РФ в Україні, вони потрапили туди під хибним приводом.

Зазначається, що в індійському уряді дуже занепокоєні після широкої публікації у місцевих ЗМІ історій громадян країни, які потрапили до лав злочинної армії РФ в Україні.

Ми вивели деяких із них і зараз працюємо над тим, щоб вивести інших, - заявили журналістам видання представники МЗС Індії. Поширити

У відомстві запевнили, що активно займаються усіма справами стосовно громадян Індії у війні проти України, намагаючись достроково звільнити їх з лав армії РФ.

За словами багатьох рідних, їхніх близьких заманили до окупаційної армії РФ в Україні обіцянками добре оплачуваної роботи на окупантів подалі від лінії фронту.

Індусам також обіцяли забезпечити місце проживання у Росії ближче до кордону із ЄС.

За словами Мохаммеда Імрана із Хайдарабада, що на півдні Індії, його брат 30-річний Мохаммед Асфан повірив обіцянкам кремлівських вербувальників щодо добре оплачуваної роботи на армію РФ у Москві та отримання права на постійне проживання менше ніж за рік.

Мохаммед Імран зазначив, що збирається поїхати до Росії на пошуки брата.

Він зазначив, що його брат прибув до Москви у листопаді минулого року. Там він підписав якийсь договір російською мовою, а вже в грудні потрапив на фронт і зник безвісти.

Мохаммед Імран розповів, що в січні один із колег його брата, який також працював в армії, повідомив, що Асфана поранили в ногу.

Індуси у складі армії РФ в Україні благають про допомогу із поверненням додому

Крім того, група чоловіків із північних індійських штатів Пенджаб і Харьяна, які вирушили в Росію під Новий рік, розіслала родичам відео із закликом до влади про термінову допомогу.

У відео один із них стверджує, що їх ввела в оману людина, яка запропонувала показати їм околиці, і що зрештою вони опинилися в Білорусі, де їх "передали російській армії" за в'їзд у країну без візи.

Вони збираються відправити нас на передову, будь ласка, допоможіть нам терміново повернутися в Індію, - заявив власному брату один із чоловіків, Гурпріт Сінгх. Поширити

За даними Conflict Intelligence Team, незалежної групи спостерігачів за російським військовим призовом, у лавах армії РФ помічені групи людей з кількох країн, що розвиваються.

Більшість іноземців заманюють до лав злочинної армії РФ обіцянками високої зарплатні на рівні близько 2 тис доларів на місяць, стільки отримують російські контрактники.

Ця цифра значна порівняно із середніми зарплатами в таких країнах, як Куба і Непал, хоча CIT сумнівається в тому, скільки насправді виплачується. Однак загальна кількість іноземних новобранців невелика.

Це може бути кілька тисяч осіб з усіх країн. Це не сильно впливає на чисельність російських бойових сил, - підкреслюють аналітики. Поширити

Журналісти та волонтери нарахували трохи більше ніж 250 іноземних громадян, загиблих в Україні у складі російських військ станом на грудень 2023 року.

Серед них були громадяни Непалу, Іраку та Замбії, але переважна більшість - вихідці з країн колишнього радянського блоку.

Багато жителів Центральної Азії приїжджають у Росію як трудові мігранти, і з'явилися повідомлення про те, що чоловіків із цих країн примушують підписати контракт із російською армією.

Росія також прагне залучити іноземців до своїх збройних сил, пропонуючи спрощений шлях до громадянства для тих, хто підпише річний контракт з армією - закон запровадили у вересні 2022 року, за півроку після початку повномасштабної війни проти України.