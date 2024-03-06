РФ примусово відправляє громадян Індії на війну проти України — відео

За інформацією журналістів News18 та журналістки індійського телеканалу NDTV Уми Судхір, Росія обманом вербує громадян Індії на війну проти України і примусово відправляє їх на фронт.
Що відомо про примусову відправку Росією на фронт в Україні громадян Індії
Зазначається, що щонайменше сім громадян Індії оприлюднили відеозвернення із заявами, що їх примусово змушують приймати участь у війні проти України.
За їх словами, вони нібито приїхали до Росії наприкінці грудня минулого року для зустрічі Нового року.
Після цього вони також погодились на пропозицію турагента відвідати Білорусь.
Вони заявляють, що після цього їх затримали білоруські правоохоронці і передали особам, які змусили їх підписати відповідні документи.
Оскільки документи були написані російською мовою, індійські громадяни не розуміли їхнього змісту, але все одно підписали.
Їм пояснили, що альтернативою військовій службі в російській армії може стати тюремне ув'язнення на 10 років.
Протягом 15 днів вони проходили військову підготовку, а потім були відправлені в зону бойових дій.
Що відомо про загибель громадян Індії у війні проти України
Між тим представники посольства Індії в Росії заявили про загибель громадянина країни Шрі Мохаммеда Асфана.
За інформацією ЗМІ, 30-річного Асфана, родом із Хайдарабада, було вбито під час війни Росії проти України.
Підкреслюється, що загиблого громадянина Індії ввели в оману агенти і завербували як "помічників" для участі у війні на боці російської армії.
Сім'я Асфана раніше звернулася до уряду з проханням допомогти повернути громадян Індії із зони бойових дій.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-