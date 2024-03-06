РФ примусово відправляє громадян Індії на війну проти України — відео

За інформацією журналістів News18 та журналістки індійського телеканалу NDTV Уми Судхір, Росія обманом вербує громадян Індії на війну проти України і примусово відправляє їх на фронт.

Що відомо про примусову відправку Росією на фронт в Україні громадян Індії

Зазначається, що щонайменше сім громадян Індії оприлюднили відеозвернення із заявами, що їх примусово змушують приймати участь у війні проти України.

За їх словами, вони нібито приїхали до Росії наприкінці грудня минулого року для зустрічі Нового року.

Після цього вони також погодились на пропозицію турагента відвідати Білорусь.

Ми не знали, що нам потрібна віза. Коли ми приїхали в Білорусь, агент попросив у нас гроші, а потім зник, - заявив один з громадян Індії. Поширити

Вони заявляють, що після цього їх затримали білоруські правоохоронці і передали особам, які змусили їх підписати відповідні документи.

Оскільки документи були написані російською мовою, індійські громадяни не розуміли їхнього змісту, але все одно підписали.

Їм пояснили, що альтернативою військовій службі в російській армії може стати тюремне ув'язнення на 10 років.

Тепер нас змушують воювати у війні проти України, - заявляють громадяни Індії. Поширити

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v — Uma Sudhir (@umasudhir) March 4, 2024

Протягом 15 днів вони проходили військову підготовку, а потім були відправлені в зону бойових дій.

Що відомо про загибель громадян Індії у війні проти України

Між тим представники посольства Індії в Росії заявили про загибель громадянина країни Шрі Мохаммеда Асфана.

Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю і російською владою. Місія докладе зусиль, щоб відправити його останки в Індію, - підкреслили представники індійського посольства. Поширити

За інформацією ЗМІ, 30-річного Асфана, родом із Хайдарабада, було вбито під час війни Росії проти України.

Підкреслюється, що загиблого громадянина Індії ввели в оману агенти і завербували як "помічників" для участі у війні на боці російської армії.

Сім'я Асфана раніше звернулася до уряду з проханням допомогти повернути громадян Індії із зони бойових дій.