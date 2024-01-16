Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы — Reuters

Власти Молдовы заявили, что ей трудно справиться с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства от россиян, в настоящее время 70% заявителей являются гражданами РФ.

Почему россияне хотят получить гражданство Молдовы

Как заявил Генеральный инспекторат по миграции страны, геополитическая ситуация в регионе, созданная войной РФ против Украины, привела к увеличению количества лиц, желающих получить молдавское гражданство.

Ведомство сообщило, что 70% заявителей являются гражданами РФ и 20% Украины. В то же время, оно не предоставило конкретных цифр относительно количества лиц, желающих получить гражданство Молдовы.

В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдавского гражданства агентство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешних 20 дней, — заявили в Генеральном инспекторате по вопросам миграции. Поделиться

Молдова пытается оградить себя от РФ

Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна пытается оградить себя от рисков дестабилизации со стороны России, но уязвимые места все еще остаются.

Санду напомнила, что ожидает попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране весной этого года в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.

Президентские выборы в Молдове должны пройти осенью 2024 года.

Перед этим президент Молдовы заявляла, что важно продолжать поддерживать Украину, РФ может распространить агрессию и на другие страны.

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), Россия создает в непризнанном сепаратистском регионе Приднестровья информационные условия для дальнейшей операции под чужим флагом по дестабилизации ситуации в Молдове.