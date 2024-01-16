Росіяни масово хочуть отримати громадянство Молдови — Reuters

Влада Молдови заявила, що їй важко впоратися з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян, наразі 70% заявників є громадянами РФ.
Чому росіяни хочуть отримати громадянство Молдови
Як заявив Генеральний інспекторат з питань міграції країни, геополітична ситуація в регіоні, створена війною РФ проти України, призвела до збільшення кількості осіб, які бажають отримати молдовське громадянство.
Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами РФ та 20% — України. Водночас воно не надало конкретних цифр щодо кількості осіб, які бажають отримати громадянство Молдови.
Молдова намагається захистити себе від РФ
Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна намагається захистити себе від ризиків дестабілізації з боку Росії, але вразливі місця все ще залишаються.
Санду нагадала, що очікує спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.
Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.
Перед цим президентка Молдови заявляла, що важливо продовжувати підтримувати Україну, РФ може поширити агресію й на інші країни.
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), Росія створює у невизнаному сепаратистському регіоні Придністров’я інформаційні умови для подальшої операції під чужим прапором з дестабілізації ситуації у Молдові.
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