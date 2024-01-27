Российские миллионеры притворялись родственниками погибших молдаван, чтобы получить гражданство.
Миллионеры из РФ обманом пытались получить гражданство Молдовы
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Молдове было предпринято не менее 30 попыток получить гражданство обманным путем.
По данным Ешану, обычно претенденты на гражданство находят человека, родившегося до начала Второй мировой войны, между 1935 и 1937 годами, и умершего в возрасте 2-3 лет. Они утверждают, что они являются потомком этого человека, и что они в свое время мигрировали или были депортированы.
Он отметил, что во всех случаях Молдова отправляет копии с запросами в РФ, в Украину, и во все страны, из которых получают нотариально заверенные документы.
Он сообщил, что ему лично известно о двух магнатах-мультимиллионерах из Российской Федерации и Узбекистана, которые хотели получить молдавское гражданство обманным путем.
Бегство россиян от мобилизации
Ранее мы сообщали, что через семь дней после того, как президент Путин объявил о "долевой мобилизации", произошел значительный отток россиян, пытающихся уклониться от призыва.
Кроме того, британская разведка отмечала, что военные неудачи и объявленная мобилизация снижают патриотическую поддержку войны среди жителей России.
Больше по теме
- Категория
- ГИД ONLINE.UA
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-