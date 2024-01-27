Миллионеры из РФ обманом пытались получить гражданство Молдовы

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Молдове было предпринято не менее 30 попыток получить гражданство обманным путем.

По данным Ешану, обычно претенденты на гражданство находят человека, родившегося до начала Второй мировой войны, между 1935 и 1937 годами, и умершего в возрасте 2-3 лет. Они утверждают, что они являются потомком этого человека, и что они в свое время мигрировали или были депортированы.

В деле нет свидетельства о смерти человека, родившегося до Второй мировой войны, а только свидетельство о рождении, и они утверждают, что их потомки. Некоторые документы по делу, привезенные из России, оказываются поддельными, – рассказал Ешану. Поделиться

Он отметил, что во всех случаях Молдова отправляет копии с запросами в РФ, в Украину, и во все страны, из которых получают нотариально заверенные документы.

Какое-то время мы не получали ответы из России, но вот уже год они отвечают на наши сообщения, — добавил глава агентства. Поделиться

Он сообщил, что ему лично известно о двух магнатах-мультимиллионерах из Российской Федерации и Узбекистана, которые хотели получить молдавское гражданство обманным путем.

Бегство россиян от мобилизации

Ранее мы сообщали, что через семь дней после того, как президент Путин объявил о "долевой мобилизации", произошел значительный отток россиян, пытающихся уклониться от призыва.

Кроме того, британская разведка отмечала, что военные неудачи и объявленная мобилизация снижают патриотическую поддержку войны среди жителей России.