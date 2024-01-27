Російські мільйонери прикидалися родичами загиблих молдаван, щоб отримати громадянство.
Мільйонери з РФ обманом намагались отримати громадянство Молдови
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Молдові було здійснено щонайменше 30 спроб отримати громадянство обманним шляхом.
За даними Єшану, зазвичай претенденти на громадянство знаходять людину, яка народилася до початку Другої світової війни, між 1935 і 1937 роками, і померла у віці 2-3 років. Вони стверджують, що є нащадком цієї людини, і що вони свого часу мігрували або були депортовані.
Він зазначив, що у всіх випадках Молдова відправляє копії із запитами у РФ, в Україну, та в усі країни, з яких надалі отримують нотаріально засвідчені документи.
Він повідомив, що йому особисто відомо про двох магнатів-мультимільйонерів із Російської Федерації та Узбекистану, які хотіли отримати молдовське громадянство обманним шляхом.
Втеча росіян від мобілізації
Раніше ми повідомляли, що за сім днів після того, як президент Путін оголосив про "часткову мобілізацію", відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову.
Крім того, британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії.
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