Зеленский вносит в Совет законопроект о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 января внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства.

Что сообщил Зеленский о новом законопроекте

Об этом Зеленский заявил во время поздравления с Днем Соборности.

Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства, — заявил он. Поделиться

По словам Зеленского, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.

Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины как за родную Родину. И Украина станет для них такой, — добавил президент. Поделиться

Он добавил, что украинцы дерутся за право быть украинцами. И соответствующее решение — один из элементов такой свободы, одна из возможностей реализации такого права. Права быть украинцем.

Множественное гражданство в Украине

Отметим, что множественное гражданство — это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Впрочем, Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

В октябре 2023 года в МИДе заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.

В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.