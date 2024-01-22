Зеленский вносит в Совет законопроект о множественном гражданстве
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский вносит в Совет законопроект о множественном гражданстве

Владимир Зеленский
Паспорт
Читати українською

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 января внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства.

Что сообщил Зеленский о новом законопроекте

Об этом Зеленский заявил во время поздравления с Днем Соборности.

Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства, — заявил он.

По словам Зеленского, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.

Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины как за родную Родину. И Украина станет для них такой, — добавил президент.

Он добавил, что украинцы дерутся за право быть украинцами. И соответствующее решение — один из элементов такой свободы, одна из возможностей реализации такого права. Права быть украинцем.

Множественное гражданство в Украине

Отметим, что множественное гражданство — это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Впрочем, Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

В октябре 2023 года в МИДе заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.

В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подписал закон о новых правилах получения гражданства Украины
Зеленский подписал закон о новых правилах получения гражданства Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине могут ввести множественное гражданство
гражданство
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада приняла законопроект по электронному реестру военнообязанных
Верховная Рада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.