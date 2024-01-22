Зеленский вносит в Совет законопроект о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 января внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства.
Что сообщил Зеленский о новом законопроекте
Об этом Зеленский заявил во время поздравления с Днем Соборности.
По словам Зеленского, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.
Он добавил, что украинцы дерутся за право быть украинцами. И соответствующее решение — один из элементов такой свободы, одна из возможностей реализации такого права. Права быть украинцем.
Множественное гражданство в Украине
Отметим, что множественное гражданство — это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Впрочем, Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.
В октябре 2023 года в МИДе заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.
Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.
В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.
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