Зеленский подписал закон о повышении акциза на топливо

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо. Этот закон вступает в силу с 1 сентября.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс Украины о повышении акцизов на топливо, соответствуя европейским нормам.
- Новые ставки акцизов: для бензина — 359 евро за 1000 литров, для дизельного горючего — 330 евро за 1000 литров.
- Повышение тарифов на электроэнергию в Украине: с 1 июня украинцы будут платить на 64% больше за кВтч.
Что известно о законе о повышении акциза на топливо
В соответствии с положениями европейских норм, к которым приближается этот закон, минимальные ставки акцизного налога должны составлять:
для бензина — 359 евро за 1000 литров
для дизельного горючего — 330 евро за 1000 литров
для сжиженного газа — 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).
Правительство повысило тариф на электроэнергию в Украине
Кабмин принял финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине.
Уже с 1 июня украинцы будут платить за электричество на 64% больше — 4,32 грн за кВтч. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.
Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.
Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:
до 2000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт
свыше 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт
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