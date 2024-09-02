Зеленский подписал закон о повышении акциза на топливо

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо. Этот закон вступает в силу с 1 сентября.

Что известно о законе о повышении акциза на топливо

В соответствии с положениями европейских норм, к которым приближается этот закон, минимальные ставки акцизного налога должны составлять:

для бензина — 359 евро за 1000 литров

для дизельного горючего — 330 евро за 1000 литров

для сжиженного газа — 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Правительство повысило тариф на электроэнергию в Украине

Кабмин принял финальное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине.

Уже с 1 июня украинцы будут платить за электричество на 64% больше — 4,32 грн за кВтч. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками: