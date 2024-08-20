Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП

Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ.

Совет запретил РПЦ

Как сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, законопроект поддержали 265 народных депутатов.

Совет принял в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. В народе — закон о запрете московской церкви), — написал Железняк. Поделиться

Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Что этому предшествовало

1 декабря 2022 г. президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. Подготовка и рассмотрение соответствующего правительственного законопроекта заняли около года.

21 июля стало известно, что 70 депутатов Верховной Рады Украины выступили с ультимативным требованием к руководству парламента и президентской фракции по поводу окончательного запрета УПЦ МП. Среди них есть представители "Слуги Народа". Поделиться

Законопроект, согласно которому может быть запрещена деятельность УПЦ МП на территории Украины, сможет обезопасить страну от манипуляций России в сторону украинской церкви.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский обсуждал законопроект с представителями Совета церквей и религиозных организаций.