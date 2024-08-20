Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП

Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ.
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ, включая УПЦ МП.
- Законопроект получил поддержку 265 народных депутатов и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования, за исключением одного пункта.
- УПЦ МП получили 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ в соответствии с принятым законом.
- Решение о запрете деятельности украинских религиозных организаций с Россией принималось после года подготовки законопроекта.
- Законопроект нацелен на защиту украинской церкви от манипуляций со стороны России и предназначен для укрепления духовного единства страны.
Совет запретил РПЦ
Как сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, законопроект поддержали 265 народных депутатов.
Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.
Что этому предшествовало
1 декабря 2022 г. президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. Подготовка и рассмотрение соответствующего правительственного законопроекта заняли около года.
Законопроект, согласно которому может быть запрещена деятельность УПЦ МП на территории Украины, сможет обезопасить страну от манипуляций России в сторону украинской церкви.
На минувшей неделе президент Владимир Зеленский обсуждал законопроект с представителями Совета церквей и религиозных организаций.
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