Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП
Категория
Украина
Дата публикации

Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП

Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ.

Главные тезисы

  • Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ, включая УПЦ МП.
  • Законопроект получил поддержку 265 народных депутатов и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования, за исключением одного пункта.
  • УПЦ МП получили 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ в соответствии с принятым законом.
  • Решение о запрете деятельности украинских религиозных организаций с Россией принималось после года подготовки законопроекта.
  • Законопроект нацелен на защиту украинской церкви от манипуляций со стороны России и предназначен для укрепления духовного единства страны.

Совет запретил РПЦ

Как сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, законопроект поддержали 265 народных депутатов.

Совет принял в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. В народе — закон о запрете московской церкви), — написал Железняк.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Что этому предшествовало

1 декабря 2022 г. президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. Подготовка и рассмотрение соответствующего правительственного законопроекта заняли около года.

21 июля стало известно, что 70 депутатов Верховной Рады Украины выступили с ультимативным требованием к руководству парламента и президентской фракции по поводу окончательного запрета УПЦ МП. Среди них есть представители "Слуги Народа".

Законопроект, согласно которому может быть запрещена деятельность УПЦ МП на территории Украины, сможет обезопасить страну от манипуляций России в сторону украинской церкви.

На минувшей неделе президент Владимир Зеленский обсуждал законопроект с представителями Совета церквей и религиозных организаций.

Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного, — отметил Владимир Зеленский.

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