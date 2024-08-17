Всеукраинский совет церквей поддержал законодательную инициативу президента Зеленского насчет запрета УПЦ МП

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского по запрету деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.
Главные тезисы
- Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект по запрету УПЦ МП в Украине, демонстрируя духовную независимость страны.
- Российская православная церковь осуждена за соучастие в кровавых преступлениях захватчиков РФ, что подтолкнуло к необходимости запрета деятельности связанных с ней организаций.
- Законопроект направлен обезопасить Украину от манипуляций России в сфере религии и сохранению религиозной свободы в стране.
- 70 депутатов Верховной Рады Украины выступили за окончательный запрет УПЦ МП, подчеркивая важность принятия данного законопроекта.
- Президент Украины призвал к единству и духовной соборности страны через принятие законопроекта, который гарантирует независимость украинской церкви от вмешательства извне.
Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ МП
ВСЦиРО осудила деятельность Русской православной церкви, которая стала "соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".
Главной угрозой для религиозной свободы в Украине в Совете церквей назвали российскую агрессию, в результате которой оккупанты убили десятки священнослужителей, разрушили сотни храмов и молитвенных домов.
Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирает установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали.
Отметим, что соответствующее заявление было опубликовано после встречи представителей Совета церквей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
О запрете в Украине УПЦ МП
1 декабря 2022 г. президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. Подготовка и рассмотрение соответствующего правительственного законопроекта заняли около года.
Законопроект, согласно которому может быть запрещена деятельность УПЦ МП на территории Украины, сможет обезопасить страну от манипуляций России в сторону украинской церкви.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время видеообращения.
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