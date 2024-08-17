Всеукраинский совет церквей поддержал законодательную инициативу президента Зеленского насчет запрета УПЦ МП

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского по запрету деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Всеукраинский совет церквей поддержал запрет УПЦ МП

ВСЦиРО осудила деятельность Русской православной церкви, которая стала "соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".

Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку. Поделиться

Главной угрозой для религиозной свободы в Украине в Совете церквей назвали российскую агрессию, в результате которой оккупанты убили десятки священнослужителей, разрушили сотни храмов и молитвенных домов.

Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирает установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали.

Отметим, что соответствующее заявление было опубликовано после встречи представителей Совета церквей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О запрете в Украине УПЦ МП

1 декабря 2022 г. президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. Подготовка и рассмотрение соответствующего правительственного законопроекта заняли около года.

21 июля стало известно, что 70 депутатов Верховной Рады Украины выступили с ультимативным требованием к руководству парламента и президентской фракции по поводу окончательного запрета УПЦ МП. Среди них есть представители "Слуги Народа". Поделиться

Законопроект, согласно которому может быть запрещена деятельность УПЦ МП на территории Украины, сможет обезопасить страну от манипуляций России в сторону украинской церкви.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время видеообращения.