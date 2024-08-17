Всеукраїнська рада церков підтримала законодавчу ініціативу президента Зеленського щодо заборони УПЦ МП
Категорія
Україна
Дата публікації

Всеукраїнська рада церков підтримала законодавчу ініціативу президента Зеленського щодо заборони УПЦ МП

УПЦ МП
Джерело:  online.ua

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо заборони діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією.

Головні тези:

  • Всеукраїнська рада церков підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією, у тому числі УПЦ МП.
  • УРЦіРО засудила діяльність Російської православної церкви через співучасть у кривавих злочинах російських загарбників проти людяності.
  • Заборона діяльності УПЦ МП в Україні спрямована на унеможливлення маніпуляцій Росії в бік української церкви та збереження духовної незалежності країни.

Всеукраїнська рада церков підтримала заборону УПЦ МП

ВРЦіРО засудила діяльність Російської православної церкви, яка стала "співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності".

Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку.

Головною загрозою для релігійної свободи в Україні у Раді церков назвали російську агресію, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів, зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.

Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі.

Зазначимо, що відповідну заяву опублікували після зустрічі представників Ради церков з президентом України Володимиром Зеленським.

Про заборону в Україні УПЦ МП

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".

Законопроєкт, згідно із яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП на території України, зможе убезпечити країну від маніпуляцій Росії в бік української церкви.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Ще одне за сьогодні - надзвичайно важливе. Говорив з членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати та додати Україні соборності, реальної нашої єдності - єдності духовної.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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