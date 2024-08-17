Всеукраїнська рада церков підтримала законодавчу ініціативу президента Зеленського щодо заборони УПЦ МП

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо заборони діяльності релігійних організацій, повʼязаних з Росією.
Головні тези:
- Всеукраїнська рада церков підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією, у тому числі УПЦ МП.
- УРЦіРО засудила діяльність Російської православної церкви через співучасть у кривавих злочинах російських загарбників проти людяності.
- Заборона діяльності УПЦ МП в Україні спрямована на унеможливлення маніпуляцій Росії в бік української церкви та збереження духовної незалежності країни.
Всеукраїнська рада церков підтримала заборону УПЦ МП
ВРЦіРО засудила діяльність Російської православної церкви, яка стала "співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності".
Головною загрозою для релігійної свободи в Україні у Раді церков назвали російську агресію, внаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів, зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.
Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі.
Зазначимо, що відповідну заяву опублікували після зустрічі представників Ради церков з президентом України Володимиром Зеленським.
Про заборону в Україні УПЦ МП
1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.
Законопроєкт, згідно із яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП на території України, зможе убезпечити країну від маніпуляцій Росії в бік української церкви.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.
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